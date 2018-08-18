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18 Ağustos 2018 14:12

Karaca Mağarası Mart başından bu yana yaklaşık 55 bin turisti ağırladı

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde bulunan ve dünyanın sayılı damlataşı mağaralarından birisi olarak kabul edilen 150 milyon yıl yaşındaki Karaca Mağarası’nı bu yılın Mart ayından bugüne kadar yaklaşık 55 bin turist ziyaret etti.

Karaca Mağarası Mart başından bu yana yaklaşık 55 bin turisti ağırladı

18 Ağustos 2018 14:12

Kurban Bayramı tatili ile birlikte bu ziyaretçi sayısının daha da artması bekleniyor.


İlçenin Cebeli köyü sınırları içerisindeki denizden bin 550 metre yükseklikteki Karaca Mağarası’nı son dönemde Arap turistler de yoğun olarak ziyaret ederken, mağarayı yöredeki astım hastaları da ziyaret ederek şifa arıyor. 150 milyon yıl yaşında olduğu tahmin edilen dolomitik kireçtaşlarının zengin yeraltı suları tarafından aşındırılmasıyla oluşan ve pasif karakterli bir mağara olan Karaca Mağarası, yaklaşık 105 metre uzunluğunda, 18 metre tavan yüksekliğine sahip. Mağaranın toplam iç alanı ise bin 500 metrekare. Mağara içerisinde sarkıtlar, dikitler, sütunlar, bayrak şekilleri, org desenli duvarlar, mağara çiçekleri, mağara incileri, traverten havuzları ve traverten basamakları görmek mümkün.




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