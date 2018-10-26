Karla birlikte Limni Gölü eşsiz bir güzelliğe kavuştu

Gümüşhane'nin ‘Huzur veren mekanlarından' birisi olan Limni Gölü Tabiat Parkı, kar yağışıyla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarında yer alan ve denizden 2 bin 24 metre yükseklikte çam ormanları arasında temiz havası, eşsiz doğası ve huzur veren ortamıyla ziyaretçilerini büyüleyen Limni Gölü Tabiat Parkı, yılını ilk kar yağışıyla birlikte eşsiz güzelliğe büründü.

Tesis işletmecileri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şubesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve onlarca kez beğenilip yorumlanan fotoğraflarda yaz-kış ayrı güzelliği bulunan Limni Gölü'nün karlı manzaraları aktarıldı.

Özellikle çay ve semaver fotoğraflarının altına yazılan çok sayıda yorumda “Şimdi orada olmak vardı” ifadeleri kullanılırken, tesis işletmecisi Murat Eroğlu fotoğrafların paylaşılmasının ardından çok sayıda vatandaşın tesislere geldiğini söyledi.

Limni Gölü'nde kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığını, gün boyu devam eden yağışın akşam saatlerinde durduğunu ifade eden Eroğlu, gelenlerin yanı sıra telefonla çok sayıda rezervasyon aldıklarını, hafta sonu karlı manzara eşliğinde Limni Gölü Tabiat Parkında ziyaretçileri ağırlayacaklarını belirtti.

Limni gölüne Zigana Dağı zirvesinden gelen yolun beton yol yapılması nedeniyle ulaşımın rahat olduğunu ifade eden Eroğlu, kar yağışının ardından Limni'nin yeşil ve beyaz tonun hakim olduğu, düşük nem oranı, temiz havası ve eşsiz doğasıyla adeta beyaz cenneti andırdığını ve doğada huzur bulmaya gelenlerin adresi olduğunu kaydetti.