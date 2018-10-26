Kayağa 'Boru' engeli

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan ve Karadeniz'in en önemli kayak merkezi olan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi'nde dün gece gerçekleşen kar yağışının ardından pist karla kaplanırken, doğalgaz borularının pistin ortasına istif edilmesi nedeniyle kayak yapılamıyor.

Dün gece gerçekleşen ve yer yer kalınlığı 20 santimetreye ulaşan kar yağışının ardından 2 bin 100 metre rakımlı Zigana Kayak Merkezinde ‘boru' sorunu devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda konunun gündeme gelmesine rağmen yüklenici firmanın doğalgaz borularını pistten almaması tepkilere neden oluyor.

“Kış Turizmi Merkezinin ortasına dinamit koydular”

Toplam 150 yatak kapasiteli tesiste toplantı salonu, kafeterya, restoran ve kayak odası bulunduğunu kaydeden Zigana Gümüşkayak Yaylakent işletmecisi Mehmet Eroğlu, her yıl hem yaz hem de kış aylarında yüzbinlerce kişinin uğrak yeri olan bölgenin 1991 yılında Bakanlar Kurulu tarafından “Zigana Kış Turizm Merkezi” olarak ilan edildiğini hatırlattı. Eroğlu, bölgeden geçen doğalgaz boru hattının turizm alanı ve kayak pistinden geçirilmesini ise “Gümüşhane ve bölge turizmine dinamit konuluyor” olarak değerlendirdi.

“BOTAŞ boruları alacağını söyledi ama almadı”

Aylardır bu konuyla ilgili çalmadık kapı bırakmadıklarını ve bütün yetkililerden yaklaşan kayak sezonu öncesinde tahribatın giderilerek pist alanındaki boruların ve hafriyatın kaldırılmasını istediğini kaydeden Eroğlu, “Borular 2-3 aydır burada. BOTAŞ'tan arkadaşlar burada çalışma yapacaklarını ve en kısa zamanda bu boruları yer altına koyup sistemlerine devam edeceklerdi. Ondan sonra çalışmalarına Kadırga, Erikbeli tarafından başladılar. Burası için 20 gün önce kaldıracaklarını söylemişlerdi. Bunların buradan kalkmaması burada kayak yapılamaması demektir. Kayak pistinin tam içerisindeler. Biran önce kaldırmalarını bekliyoruz. Ayrıca onlara ait kablolar da otelin önünde duruyor. Bu konuda mağduriyetimizin biran önce giderilmesini istiyoruz” dedi.

“Bu haliyle pisti kullanma şansımız yok”

Boruların acemilerin kullandığı baby-lift tesisinin tam ortasında olduğunu ifade eden Eroğlu, “Bizim en çok kullanılan yerdeler. Hem bu haliyle risk arz ediyor hem de kullanma şansımız yok. Teleferiğin hattını da kesti. Bu alan genelde acemilerin kullandığı yer. Bunların biran önce kalkması lazım. Acemilerin pisti olduğu için daha tehlike arz ediyor” şeklinde konuştu.

“Biz sezona hazırız”

Dün gece gerçekleşen kar yağışıyla birlikte Zigana'da beklentilerinin artık kış turizmine yöneldiğini dile getiren Eroğlu, “Kış için hazırlıklarımızı yaptık. Kayakları, kızaklarımızı tamamladık. Karın yağması bizim için sevindirici oldu. 150 yatak kapasiteli otelimiz var. 3 restoranımız var. Kış aylarında kayak grupları için restoranların birini kafeterya, birini de dağcı gruplarına tahsis ediyoruz. Biz sezona tamamen hazırız” ifadelerini kullandı.

Yüzbinler Zigana'ya akın ediyor

Kayağa yeni başlayanlar için iki adet baby-lift ve 600 metre uzunluğunda telesiyej tesisinin bulunduğu kayak merkezi hem kayakla, hem kızakla kaymak isteyen bölge halkının, Zigana'nın eşsiz coğrafyasını seyredip dünyanın en lezzetli işlenmemiş kuzu eti olarak nitelendirilen etini yemek için gelen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

BOTAŞ tarafından 27 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen “Beşikdüzü OSB Doğalgaz Boru Hattı Yapımı” ihalesi sonrası Haziran ayı sonundan itibaren ilgili firma tarafından 108,37 kilometre uzunluğundaki hat için Sarıtaş Yaylası'ndan başlayan çalışmalar Cami Boğazı, Zigana Dağı ve Kadırga Yaylası üzerinden devam ediyor.