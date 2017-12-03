Kelkit doğalgaza kavuştu

Düzenlenen törenle gaza ilk çakmak çakıldı.

Doğalgazın ülke genelinde yaygınlaştırılması doğrultusunda alınan Bakanlar Kurulu kararının ardından BOTAŞ ve AKSA Gümüşhane Bayburt Doğal Gaz Dağıtım şirketi tarafından ilçede 6 ay önce başlatılan ve 75 bin metre hat ve 10 milyonu geçen yatırımla 3 bin 500 konut ve işyerini doğalgaz konforuyla tanıştıracak doğalgaz çalışmaları tamamlandı.

Milli Egemenlik Meydanında düzenlenen törende konuşan Vali Okay Memiş, Kelkit havzasında 500 milyonu aşkın yatırımlar yapıldığına değinerek, “81 il içerisinde kişi başına en fazla kamu yatırımı alan illerin başında geliyoruz. Daha ulaşılabilir, daha yaşanılabilir bir Gümüşhane var” dedi.

AK Parti Milletvekili Cihan Pektaş ise Kelkit’in modern bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, Kelkit’in adeta her tarafının şantiye halinde olduğunu söyledi.

Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz da Kelkit’e yapılan en önemli, en değerli, en çevreci yatırımı açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Kelkit halkı adına emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ise hükümetin aldığı kararla başlattığı ilçelere doğalgaz ulaştırılması projesinde doğalgaz götürülecek ilçeler arasında ilk sıralarda yer alan Kelkit’in AKSA ve BOTAŞ’ın olağanüstü gayretleriyle 2017 bitmeden doğalgaza kavuştuğunu söyledi.

Doğalgazın zorlu süreçlerden geçerek artık vatandaşların kullanımına hazır hale getirildiği belirten Yılmaz, “Yaptığımız çalışmalarla artık büyükşehirlerden ilçemize tersine göç başlamıştır. İlçemizin çehresini değiştirecek ve insanımızın yaşantısına büyük bir konfor katacak doğalgaz” dedi.

Söz verdikleri gibi 30 Kasım itibariyle gaz arzı sağladıklarını belirten AKSA Gümüşhane-Bayburt Doğalgaz şirketi bölge müdürü Rahime Meydan, “6 ay gibi kısa bir süre de 75 bin metre hat ve 10 milyonu geçen yatırım ile yaklaşık 3 bin 500 konut ve işyerini doğalgaz konforuyla tanıştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz” diye konştu.

Doğalgazın konforlu, ekonomik, sağlıklı, kesintisiz ve en değerli enerji olduğunu belirten Meydan, “İlçemizde kullanımının artmasıyla kış aylarında gök yüzünde yıldızlarımızı kapatan, kronikleşmiş astım, bronşit, kalp yetmezliği gibi hastalıkları beraberinde getiren kirli havanın değiştiğini, ilçemizin nefes aldığını hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından meşale yakılarak ilçedeki ilk doğalgaz ateşlendi. Tören havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Törene Gümüşhane Valisi Okay Memiş, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Hilmi Avan, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Şiran Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Köse Kaymakamı Mustafa Duruk, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Şiran Belediye Başkanı Yavuz Altıparmak, Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.