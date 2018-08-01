Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde Kaymakamlık tarafından finanse edilen ‘Kelkit Kuru Fasulyesine Coğrafi İşaret Alma’ projesi kapsamında bölgeye has dünyaca ünlü ürünün marka yolculuğu başladı.

Toplamda 21 dönüm alanda iki ayrı deneme parselinde geçtiğimiz Mayıs ayında ekimleri gerçekleştirilen Kelkit fasulyesiyle ilgili bilimsel komisyon çalışmalarına devam ediyor. 15.11.2017 tarih ve E.2869528 sayı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kurulmasına onay verilen ‘Kelkit İlçesi Kuru Fasulye Üreticileri Birliği’ Birlik Başkanı ve üyeleri, Kelkit Kaymakamlığı, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Kırıkkale Üniversitesi’nin ortaklaşa oluşturduğu ‘Bilimsel Komisyon’ ile proje ve saha çalışmaları sürdürülüyor.

Daha önce bölgede kuru fasulye genotiplerinin karakterizasyonu konusunda kapsamlı bilimsel çalışmalara imza atan Dr. Hüseyin Özçelik ve Dr. Öğretim Üyesi Ömer Sözen’in kontrolü eşliğinde kurulan deneme parsellerinde geçtiğimiz günlerde çiçeklenme ve döl tutumu saha kontrolleri gerçekleştirildi. Dr. Özçelik tarafından yapılan değerlendirmede bitkilerin sağlık durumlarının ve gelişimlerinin gayet iyi olduğunu, hasata kadar disiplinli bir çalışma ile saha kontrollerine devam edeceklerini ifade etti.

Kelkit Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen projeye titizlikle sahip çıkan Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz ise “İlçemizde tarımsal ürünler içerisinde pazarda rekabet etme şansımızın en yüksek olduğu ürün, kuşkusuz kuru fasulyedir. Gerek İlçemiz iklim koşullarına uyum sağlaması gerekse bölgeye has yerel bir çeşidin üretiminin yapılması bu ürünün stratejik önemini daha da artırmaktadır. Kolay pişme özelliği, tane yapısı, kendine has tat ve aromaya sahip olması nedeniyle piyasada tercih edilen, Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde birçok restoranda ‘Kelkit Fasulyesi’ adı ile servis yapılan bu ürünün üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Bu açıdan biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmek için konu hakkında uzman kişiler ile irtibata geçtik ve birlikte ortak çalışma yürüterek deneme parsellerimizi kurduk. Saha kontrolleri tamamlandıktan sonra hasat sonunda Bilimsel Komisyon’un hazırlayacağı rapor ile birlikte 2018 yılının Kasım ayında Türk Patent Enstitüsü’ne ‘Coğrafi İşaret’ için Üretici Birliği adına başvuruda bulunacağız ve umuyoruz ki 2019 yılı Mayıs ayında Kelkit Kuru Fasulyesine Coğrafi İşareti almaya hak kazanacağız. Yerel değerlerimize sahip çıkmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak bizim temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu bağlamda çalışmalarımızı sonuç alıncaya dek sürdüreceğiz. Emeği geçen arkadaşlara da bu vesileyle teşekkür etmiş olayım” dedi.