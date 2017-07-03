Kelkit Organik Tarım ve Hayvancılık Festivali yapıldı

Organik Tarım ve Yöresel Ürünler festivali gerçekleştirildi.

Kelkit Açık Pazar yerinde düzenlenen festival “En iyi buzağı” yarışması gerçekleştirildi. Toplam 32 üreticinin müracaat ettiği yarışma sonucunda Ünlüpınar Beldesinden Hasan Sağlam adlı üreticinin “Şerole” cinsi “Melek” adlı dişi buzağısı birinci seçilirken, Mehmet Kaya’nın “Paşa” adlı erkek buzağısı ikinci, Salih Çelik’in “Çınar” isimli erkek buzağısı üçüncü oldu. Yarışmada birinci olan üreticiye Doğan Organik Süt Sığırcılığı İşletmesi tarafından erkek buzağı, ikinciye Kelkit Belediyesi tarafından bin 500 kilogram buzağı yemi, üçüncüye Tarım Kredi Kooperatifi tarafından 750 kilogram yem hediye edildi.

Birinci olan buzağının sahibi Sağlam, yıllardır hayvancılıkla uğraştıklarını belirterek, ailece hayvancılığa çok değer verdiklerini söyledi. Birinci gelen buzağının 4 aylık olduğunu kaydeden Sağlam, birinci geldiği için sevindiklerini sözlerine ekledi.

Kelkit Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Bahadır Nasuhbeyoğlu ise kurum olarak düzenledikleri yarışmanın müracaatlarını 1 ay öncesinden aldıklarını, buzağıları 3 kişilik teknik heyetin değerlendirdiğini söyledi. Birinci olan “Melek”in kendisini fazlasıyla gösterip öne çıkardığı için en güzel buzağı olacak seçildiğini hatırlatan Nasuhbeyoğlu, “Aslında büyün hayvanlarımız birinciliğe layık. Biz kendi içimizde genetik özellikler, fenotip ve anne babalarının özelliklerine bakarak ilk üçü seçtik. Bunu yaparken biraz zorlandık. 32 kişi müracaat etti. Tek tek ahırlara gidilip buzağılara bakıldı” dedi.

Programda daha sonra protokol üyelerinin de katılımıyla festival nedeniyle açılan stantlar gezildi. Özellikle Kelkit balının bol bol tanıtımının yapıldığı programda ilçede açılan bir pestil firması tarafından da “Pestil döneri” kestirildi.

Hem yöresel hem de Azerbaycan halk oyunları dans topluluklarının gösteri yaptığı ve vatandaşlara organik ayran ikram edilen programda daha sonra yöresel ev yemekleri yarışmasında dereceye girenlere ödülleri de verilirken, program öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, adını organikten aldıkları, dünyadaki 10 organik tarım memleketinden birisi, Avrupa’da da ilklerden birisi olduklarını belirterek, onun için festivalin adını organik tarım ürünleri festivali koyduklarını söyledi.

Hem organik tarımı tanıtmak, hem de bu festival eşliğinde eğlence sunmak için bu organizasyonu düzenlediklerini kaydeden Başkan Yılmaz, amaçlarının Kelkit’i en iyi şekilde tanıtmak olduğunu sözlerine ekledi.

Vatandaşların Kelkit’i unutmamalarını ve festivallere katılmalarını isteyen Yılmaz, “Senede bir gün de olsa, bir hafta, bir ay da olsa Kelkit’i ziyarete gelsinler. Festivallerin amacı bir araya gelmek, birlik olmak, kaynaşmak ve dayanışmaktır. Sadece müzikten ibaret bir şey değildir. Biz birliğimizi, dirliğimizi göstermek için bu festivali yaptık. İnşallah birliğimizi de 15 Temmuz’da göstermiş olduğumuz gibi bütün günlerde göstereceğiz. Yakında 15 Temmuz etkinliklerimiz başlayacak. Bütün hemşerilerimizle geçen yıllarda yaptığımız gibi sokak nöbetleri tutacağız. Biri dizi programlar yapacağız. Ne 15 Temmuz’u unutacağız ne de unutturacağız. Bu festivalin Temmuz ayına denk gelmesinin de ayrı bir önemi bu oldu” dedi.

Gündüz saatlerinde başlayan festivalin akşam bölümünde ise yerel sanatçılar konseri, aşıklar şöleni ve Mustafa Ceceli konseri gerçekleştirildi.

Konser programı öncesinde Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz ve eski Gümüşhane Milletvekili Temel Yılmaz birer selamlama konuşması yaptı.

Programa katılan AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Meclis İdare Amiri Ahmet Gündoğdu ise programda vatandaşlara teşekkür etmeye geldiğini belirterek, “15 Temmuz’da FETÖ şeytanını taşladınız, 29 gün demokrasi nöbetini tuttunuz, bu vatanın bölünmeyeceğini dünya alemine gösterdiniz, onun için teşekkür ediyorum” dedi.

“450 kilometre yürümek yerine 15 Temmuz gecesi 45 metre yürüyüp tankın üzerine çıksaydın bu millet seni ayakta alkışlardı”

Şenlik alanında siyaset yapmayacağını belirten Gündoğdu, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun yürümesine bir şey söylemeyeceğim. Keşke çalışsa da yürümeye gerek duymasaydı diyeceğim. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bugün 450 kilometre yürümek yerine 15 Temmuz gecesi 45 metre yürüyüp tankın üzerine çıksaydın bu millet seni ayakta alkışlardı. Onun için biz Gümüşhanelilerin, Türk milletinin üç kırmızı çizgisi var. Ezanları dindirtmeyiz, bayrağı indirtmeyiz, vatanı böldürtmeyiz” ifadelerini kullandı.

“Gümüşhane artık gelişen, büyüyen bir kent”

Gümüşhane Valisi Okay Memiş ise konuşmasında Gümüşhane’nin son 15 yıl içerisinde yaklaşık 6,5 milyar TL’lik kamu hizmeti aldığını, mahrumiyet olma özelliklerini artık kaybettiğini, gelişen, büyüyen bir coğrafya ve bir kent olduğunu belirterek, “Bütün ilçeleri, köyleriyle, yapılan 52 tüneliyle tüneller şehri, yaklaşık 35 baraj ve göletiyle adeta baraj ve göletler kentiyiz. Kelkit havzasında yapılan baraj ve göletlerle 500 bin dönüm arazi sulanacak. Bu bize büyük avantaj sağlayacak. Türkiye’de sayılı Hayvancılık İhtisas Sanayi Bölgesini kurduk Kelkit’te. Yaklaşık 20 bin civarındaki büyükbaş hayvanımızı orada konuşlandıracağız ve nasipse çok güzel bir tesis kuracağız. Bu yıl inşallah doğalgazı ilçemizle kavuşturacağız” diye konuştu.

Programda son olarak büyük konserde ünlü sanatçı Mustafa Ceceli konseri gerçekleştirildi. Sevenlerine seslendirdiği parçaları, sahne performansı ve şovlarıyla unutulmaz bir gece yaşatan Ceceli, sevenlerinin de kendisine eşlik ettiği konserini yaklaşık 1 saat sonra tamamladı.

Festivale Gümüşhane Valisi Okay Memiş, AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Ahmet Gündoğdu, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Şiran Kaymakamı Murat Özdemir, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, Şiran Belediye Başkanı Yavuz Altıparmak, Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahri Coşkun, belde belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.