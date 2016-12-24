Kelkit’te aç kurtlar 3 köpeği parçaladı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde aç kalan kurtlar ilçe merkezine kadar inerek 3 av köpeğini parçalayarak yedi.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki yoğun kar yağışı ve soğuklarla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürüsü, şehir merkezine kadar indi. Atatürk Mahallesi’ne kadar inen aç kurt sürüsü, mahalle sakinlerinden Nizam Zorlu’ya ait kafesli köpek barınağının tellerini parçalayarak üç av köpeğine saldırdı. Av köpeklerinin ikisini tamamen parçalayan aç kurtlar geriye bir tasma ve bir köpeğin yarısını bıraktı.

Dağlarda yiyecek bulamayan kurt sürüsünün yerleşim alanlarına inerek yiyecek aradığını belirten mahalle sakinleri, bu durumdan oldukça endişeli olduklarını söylediler. Mahalle sakinleri, kurtların aç kalmalarından dolayı şehre kadar geldiklerini ifade ederek gece saatlerinde dışarı çıkmaktan korktuklarını belirtti.