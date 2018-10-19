Kelkit'te muhtarlar günü kutlandı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Belediye Başkanlığının önderliğinde 19 Ekim Muhtarlar günü nedeniyle program düzenlendi. Programda Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, köy ve mahalle muhtarlarının hepsine köstekli saat hediye ederek jest yaptı.

Kelkit Nurettin Özdemir Kültür Evinde düzenlenen yemekli programa Kaymakam Aziz Onur Aydın, Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, mahalle ve köy muhtarları, siyasi partilerin ilçe başkanları, kurum müdürleri, belde belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri, MHP MYK üyesi Akın Üstün katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Aziz Onur Aydın, bir hafta önce göreve başladığını hatırlatarak, “Muhtarlık yerel demokrasi anlamında tarihi belediyeden çok daha eskilere uzanan bir yönetim organını ifade etmektedir. Sizler seçimle göreve geliyorsunuz ama göreve geldiğiniz andan itibaren artık size oy vermiş oy vermemiş herkese hizmet etmek zorundasınız. Sizler vatandaşlar ile kurumlar arasında köprü vazifesi görüyorsunuz. Vatandaşların sıkıntılarıyla ilgili bize ilk elden sıkıntıları iletecek olan sizsiniz. Kapım hepinize sonuna kadar açıktır” dedi.

Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ise muhtarların sorumluluğunun çok olduğunun altını çizerek, “Muhtarlar bir köprü vazifesi yapmaktadır. Gerek mahalle muhtarlarım, gerek 78 köyümüzün muhtarıyla bugüne kadar olumsuz bir durum yaşamadık, yaşamamaya da çalışıyoruz. Ne siz bizim taleplerimize ne biz sizin taleplerinize yok demedik. Sizlere gönlümüzü, bağrımızı, kurumumuzu açtık. Sizleri memnun etmek için elimizden gelen her türlü çabayı imkanlar dahilinde göstermeye çalıştık. 78 köyümüze de karınca kararınca ulaşmaya çalıştık. Bundan sonra da ömrümüz olursa bu işlerin içinde olduğumuz müddetçe sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Birbirimize iyi sahip çıkıp birlik ve beraberlik içerisinde bu işleri yürütmemiz lazım. Önce ülkemiz, ilimiz. Bunun bilincinde çalışmamız lazım. Kelkit mevzu olduğu zaman hep birlikte olmalıyız” diye konuştu.

Programda konuşan Kelkit Muhtarlar Derneği Başkanı Aydın Akın ise muhtarlık müessesinin kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapıtaşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletin her noktadaki kurumsal temsilcisi olduğunu söyledi.

Muhtarların vatandaşla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü dile getiren Akın, “Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir. Milletimizin tercihine, teveccühüne ve itimatına mazhar olmak rütbelerin en büyük olduğu bilinciyle halkımızın tercihi ve seçimiyle işbaşına gelmiş muhtar kardeşlerimiz son derece önemli bir unvan taşımakta olup aynı zamanda bir o kadar ulvi bir görevi üstlenmektedirler” şeklinde konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Akın Üstün, bütün muhtarların, siyasi parti temsilcilerinin, siyasi parti temsilcilerinin bir arada olmasının kendisini en çok mutlu eden şey olduğunu belirterek, “Ülkemizin en çok birlik beraberliğe ihtiyacı olduğu dönemde bu milletin mihenk taşı olan muhtarların gösterdiği bu beraberlik bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlere destek olmaya çalıştık, çalışacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Kelkit Muhtarlar Derneği Başkanı Aydın Akın, Kaymakam Aziz Onur Aydın ve Belediye Başkanı Ünal Yılmaz'a üzerinde karakalem fotoğraflarının olduğu plaket takdim ederken, Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ise Kelkit'in tüm köy ve mahalle muhtarlarıyla programı takip eden gazetecilere köstekli saat hediye etti.

Canlı müzik dinletisinin yanısıra davul-zurna eşliğinde muhtarlar kendilerine özel günde yöresel halk oyunları ve halaylarla gönüllerince eğlendi.