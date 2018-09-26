Kelkit'te otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre dün gece Kelkit ilçesi Bahçelievler Mahallesi, 17 Şubat Bulvarı üzerinde seyreden B.K yönetimindeki 61 EN 177 plakalı otomobil Kelkit Asri Mezarlığı önünde ters yönde geldiği iddia edilen motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Muhammet Akkan ve Ahmet Yavuz, takla atan otomobilin altında kalarak yaralandı. 112 Acil Servis ambulanslarıyla Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Akkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Yavuz ise ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada yaşamını yitiren Akkan, bugün ikindi namazının ardından Kelkit Küçük Camide kılınan cenaze namazını müteakip ilçe mezarlığında toprağa verildi.