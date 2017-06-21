Kene kabusu fren yaptı

Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında ekipler köy köy gezerek vatandaşları bilgilendiriyor, vücutta kene ısırması olması halinde neler yapılacağını uygulamalı olarak gösteriyor.

TSM Başkanı Dr. Sezgin Eroğlu başkanlığında sürdürülen çalışmalar kapsamında ekipler merkeze bağlı Mescitli köyüne giderek vatandaşları bilgilendirdi, kene kartı ve broşür dağıttı.

KKKA 2008-2011 arasında zirve yaptı

KKKA hastalığıyla ilgili Türkiye’de ilk vakanın Tokat’ta, Gümüşhane’de ise 2004 yılında ilk kez görüldüğünü belirten Dr. Eroğlu, bu vakaların 2008-2011 yılları arasında en yüksek seviyeye ulaştığını ve daha sonra kene ile yapılan mücadele ile birlikte vaka sayılarında azalmalar olduğunu söyledi.

Eğitimlerle vaka sayısı azaldı

Kene vakalarında azalmaların en önemli sebebinin konu ile ilgili olarak yapılan eğitimler olduğunu

Kaydeden Eroğlu, “Yapılan eğitimler, halkın bilinçlenmesini sağladı. Kene ısırması sonrası vatandaşların hastanelerimize başvurmasıyla beraber bu vaka sayıları azaldı. Bunun dışında kenenin doğal yaşamındaki kırılmalar da bu vaka sayılarının azalmasının bir sebebi olarak görmekteyiz. Artan popülasyonlar zirveye ulaştıktan sonra zaten düşmesi gerekiyordu, öyle de oldu” dedi.

Gümüşhane’de 13 yılda 15 kişi KKKA’dan öldü

Gümüşhane’de 2004 yılında görülen ilk vakadan sonra KKKA hastalığından 15 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Eroğlu, “Her geçen yıl vaka sayılarımız azalmaktadır. En yüksek vaka sayısına 2011 yılında ulaştık. Geçen yıl ise sadece bir kişi KKKA hastalığından hayatını kaybetti. Bu yıl henüz böyle üzücü bir vaka yaşamadık, inşallah da yaşamayız. Belirttiğim gibi vaka sayılarımız her geçen yıl azalmakta, azalmaktaki et büyük etken de yaptığımız eğitimlerdir. Eğitimlerimizi özellikle halka yönelik yapıyoruz. Din adamlarına, muhtarlara yönelik yapıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak öğretmenlere, öğrencilere yönelik yapıyoruz. Geçen yıl yaklaşık 30 bin kişiye eğitim verildi. Bu yılki eğitim sayımız 16 bine ulaştı. Ancak Mayıs ve Haziran aylarındaki veriler henüz elimize ulaşmadı. Temmuz ayı sonu itibariyle eğitimlerimizi tamamlayacağız. Başta Gümüşhane merkez ilçe olmak üzere tüm ilçelerimize bağlı gitmeyeceğimiz köy kalmayacak” diye konuştu.

Bu yıl 182 kene ısırığı vakası var, 9’u pozitif

Geçtiğimiz yıl Gümüşhane’de 582 kene ısırma vakası yaşandığını, 20 kişide KKKA hastalığı tespit edildiğini ve bir kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Eroğlu, “Bu yıl ise 182 kene ısırığı vakası oldu, bunlardan 9’u pozitif çıktı. Şükürler olsun henüz bir kaybımız yok. Birisi Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde diğeri KTÜ Farabi Hastanesi’nde olmak üzere iki vatandaşımızın tedavisi sürüyor. İnşallah onlar da en kısa zamanda sağlığına kavuşurlar” ifadelerini kullandı.

“Gurbetçiler olayın ciddiyetinin farkında değil”

Gümüşhane’de yaz nüfusunun farklı olması nedeniyle ortaya çıkan bir sorunu da aktaran Eroğlu, şunları söyledi: “Bizim ilimizde sonbahar ayları ile büyük illere göç edip yaz aylarında vatandaşlarımızın gelme durumu var. Kalıcı nüfusun duyarlılık seviyesi yükselmiş durumda ama yaz aylarında gelenlerde aynı duyarlılığı göremiyoruz. Çünkü onlar bu olaya uzaklar. Kışı gidip yaz döneminde gelenlerin bilincini artırmak istiyoruz.”

Eroğlu, geçen yıl 45 bin büyükbaş, 8 bin adet de küçükbaş hayvanın KKKA hastalığı kapsamında ilaçlandığını, bu yıl da aynı işlemlerin devam ettiğini sözlerine ekledi.