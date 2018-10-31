Klimalı duraklara kitap bıraktılar

Türkiye'de az sayıda şehirde olan ve Gümüşhane Belediyesinin ödüllü projelerinden ‘Akıllı Klimalı Duraklar' Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri tarafından kitapla donatıldı.

Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım birinci sınıf öğrencisi Mustafa Ethem Altuntaş, sosyal sorumluluk projesi kapsamında akıllı klimalı duraklara vatandaşların otobüs ve dolmuş beklerken kaliteli zaman geçirmeleri için kitap bıraktı.

Gümüşhane Üniversitesi kampüsünün yer aldığı Bağlarbaşı Mahallesine kadar transit yolun her iki kenarında ve şehir merkezinde bazı noktalarda kurulu bulunan 30'dan fazla akıllı klimalı duraklar özellikle kış aylarında vatandaşların soğuktan korunması için adeta can simidi oluyor.

Harşit çayının kenarındaki transit yolda vatandaşları ayaz ve soğuktan koruyan, yaz aylarında da aşırı sıcaktan koruyan akıllı klimalı duraklarda vatandaşların ihtiyaçları düşünülerek ücretsiz wifi, radyo, güvenlik kamerası, elektrik prizi ve kitaplık yer alıyor.

Vatandaşlar tarafından oldukça beğenilen ve sık sık sosyal medyada gündem olan akıllı duraklarda otobüs veya dolmuş beklerken kurulu bulunan kitaplıklarda bulunan kitapları okuyarak kaliteli zaman geçiriliyor.

Gümüşhane Belediyesi'nin ‘Akıllı Durak' projesi AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın düzenlediği ‘Belediyelerde Sosyal Politikalar' konulu proje yarışmasında Sosyal Projeler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olmuş ve Belediye Başkanı Ercan Çimen ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.