Köse'de çocuk parkı açılışı gerçekleştirildi

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından ‘Çocuklar Gülsün Diye' isimli SODES projesi kapsamında yaptırılan parkların açılışı Vali Okay Memiş'in katıldığı törenle gerçekleştirildi. Açılışta çocukların hepsine çeşitli hediyeler takdim edildi.

Törene Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Köse Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Vali Memiş, Köse ilçesine her geldiğinde Köse'yi tertemiz, pırıl pırıl gördüğünü belirterek, “Köse'de çocuklarımız gülsün diye güzel parklar yapılmış. Köse güzel bir ilçemiz, hava alanı ile beraber çok daha güzelleşeceğiz. Çok daha kıymetli bir ilçe olarak devam edeceğiz” dedi.

Köse Belediyesinin örnek çalışmalar yaptığını belirterek çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Şerif Aygün'ü kutlayan Vali Memiş, “Bu güzel çalışmalar yanında en önemlisi huzurumuzun olmasıdır. Bir belediye başkanı önce ilçede huzuru sağlar. Huzuru sadece polis, sadece jandarma sağlamaz. Belediye başkanlarımız uyumlu ve herkesi kucaklayan olursa huzur da kendiliğinden gelir, ben bunu çok önemsiyorum. Yaptıkları güzel hizmetlerden dolayı her zaman belediye başkanlarımızın yanındayız. Olumsuz davranış ve tavırları yoksa bizim de kamu görevlilerinin yanında olmamız vatandaşlık görevidir” diye konuştu.

Yapılan güzel işlere teşekkür edilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Memiş, “Arkadaşlarımıza moral verip, daha güzel şeyler yapmaya teşvik etmeliyiz. Her anlamda gelişen bir Gümüşhane var. Yapılan yatırımlar 10 milyar lirayı buldu. Kelkit, Köse ve Şiran, Karadeniz Bölgesinin GAP'ı. DOKA'nın yeni dönemdeki başkanı Gümüşhane'ye geçti ve başkan benim. DOKA'dan Köse ilçemize de gereken proje desteğini sağlayacağız. Parkımızın yeniden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından parkın açılışı alanda bulunan öğrencilerle birlikte yapıldıktan sonra çocukları bir süre parkta oynarken izleyen protokol üyeleri daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti ve hem çocuk parkını hem de normal parkı gezdi.