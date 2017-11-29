Kürtün’de muhtarlar toplantısı yapıldı

Belediye Başkanlığı sosyal tesislerinde Kürtün Muhtarlar Derneği tarafından verilen yemekle başlayan programda ilçeye bağlı 34 köyün muhtarı sorun ve taleplerini doğrudan Vali Memiş’e iletti.

Toplantıda konuşan ve Kürtün’ün doğal güzellikleri ve turizm potansiyeliyle cennet gibi olduğunu ifade eden Vali Memiş, sahile en yakın ilçe konumundaki Kürtün’ün her köyünün gezilmeye, görülmeye değer, kendine has coğrafyası, doğasıyla muhteşem bir yer olduğunu söyledi.

Kazıkbeli, Kadırga, Güvende gibi bilinirliği Türkiye sınırlarını aşan yaylalara sahip olan ilçenin turizmde mutlaka bir destinasyon olacağını belirten Vali Memiş, “Hep birlikte el ele vererek eksiklerinin üzerine gidiyoruz. Sizlere hizmet için çırpınıyoruz. Birlik içerisinde hizmet ediyoruz. Eksiklerimiz olabilir ama bunları gidermek için çalışıyoruz” dedi.

Gümüşhane’nin en çok yaylası bulunan Kürtün’de yaz aylarında yaklaşık 100 bin nüfusa hizmet götürdüklerini dile getiren Vali Memiş, yaylalarda yeni ev yapılmaması konusunda muhtarları uyararak “Doğal güzellikleri tahrip ettirmeyin, buna müsaade etmeyin” şeklinde konuştu.

Kürtün Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Koca ise ilçeye yapılan yatırımlar için teşekkür ederek bunların artarak devam etmesi temennisiyle Vali Memiş’e teşekkür etti. Kürtün bürokrasisinde personel sıkıntısı olduğuna değinen Koca, “Bir çivi çakanın yanında oluruz. Kürtün’ün yıllardır birikmiş sorunları var. Sosyal projelerle Kürtün daha yaşanılabilir bir yer haline getirilebilir” dedi.

Hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son bulan toplantıda Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat, Vali Okay Memiş’e ilçeye özgü dokunan ipek halı hediye etti.