Kürtün'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde sürekli kazaların meydana geldiği Sazlıbük mevkiinde virajı alamayan kamyonet 10 metrelik duvardan aşağı uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Giresun'un Tirebolu ilçesinden Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine dönen Ö.K. (23) yönetimindeki 29 DF 029 plakalı kamyonet Tirebolu-Kürtün karayolunun ilçeye bağlı Günyüzü köyü sınırlarında bulunan Sazlıbük mevkiindeki keskin virajı alamayınca yol kenarındaki bariyerlerin üzerine çıktı.

Yaklaşık 20 metre boyunca bu şekilde ilerleyen araç daha sonra yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki duvardan aşağıya uçtu. Düşmenin etkisiyle aracın altında sıkışan ve ağır yaralanan Fehmi Galip Yondemir (21) Kürtün Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Kazada sürücü Ö.K. ve Volkan Ünlü (25) ise yaralı olarak önce Kürtün Devlet Hastanesine oradan da Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.