Kuşlar aç kalmasın diye 6 yıldır tarlaya buğday ekiyor

Merkeze bağlı Boyluca Köyü Devrençi Mahallesi’nde 15 dönüm tarlayı sürdüren Öztürk, kekliklerin ve diğer yabani kuş türlerinin yeniden köylerine gelip beslenebilmesi için 30 yıldır ekilmeyen tarlaları sürdürerek, buğday ektiğini söyledi.

Boyluca köyü arazilerinde 30 yıl önce bütün tarlaların ekildiğini kaydeden Öztürk, “Köyümüzde çok güzel kuş sesleri oluyordu. Yabani hayvanlar vardı. Doğaya güzellik katıyordu. Ancak zamanla köydeki insanlar şehirlere göç edince tarlalar ekilmedi. Tarlalar ekilmediği için de yabani kuşlar göç etti, köyler ıssızlaştı. Köyde çok sessizlik oluştu. Bizde köydeki ekilmeyen tarlaları ekmeye karar verdik” dedi.

Tarla ekmeye 6 yıl önce başladığını ve her yıl artırarak devam ettirdiğini kaydeden Öztürk, “İlk 15 dönüm olarak başladım, sonra 30 dönüme çıkardım. Şimdi ise hedefim 70 dönüm. Köyün yaylasındaki 45 dönüm tarlayı da bu yıl ektiğim zaman 70 dönüme tamamlamış olacağım” diye konuştu.

Ekimi yapılan tarlaların köy halkına ait olduğunu dile getiren Öztürk, “Tarla sahiplerinin çoğu il dışında olduğu için 30 yıldır ekilmiyordu. Yer sahiplerinden ekilebilecek yerler için izin aldık. Yer sahipleri bizi kırmadı ve yerlerini verdiler. Ben de kendi imkanlarım dahilinde gücümüz yettiğince tarları sürdürüp ekiyoruz. Ektiğimiz tarlamızı biçmeyip yabani hayvanlara bırakıyoruz. Yaptığımız işe yaradı ve kuşlar köyümüze geri geldi. Artık köyümüzde kuş sesleri var” ifadelerini kullandı.

Gücü yettiği sürece bunu devam ettireceğini belirten Öztürk, “Keklikler, yaban güvercinleri ve diğer yabani kuşlar köyümüze geri döndü. Tarlalarımıza gelip buğday yiyor. Bizde huzur buluyoruz. Yaptığımıza değdi diyoruz. Onlara bir nebze faydamız olursa ne mutlu bize. Bu işi Gümüşhane’de ilk ben başlattım. Daha sonra diğer arkadaşlarımızda ekmeye başladı. Doğa Kurma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü de bu konuda destek veriyor. Bunun artarak devam edeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürü İlbeyi Aydın ise Öztürk’e teşekkür ederek doğal hayatın korunması için imkanı olan vatandaşlara “Doğayı hep birlikte koruyalım, gelecek nesillere temiz ve her yönüyle güzel bir dünya bırakalım” çağrısında bulundu.