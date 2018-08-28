Limni Gölü rekor tazeledi

Sezon boyunca tabiat parkındaki ziyaretçi sayısı 134 bine ulaştı.

Son dönemde yapılan yatırımlarla turizm noktalarında adeta patlama yaşanan Gümüşhane’de bir güzel haber de huzur veren mekan olarak bilinen Limni Gölü Tabiat Parkından geldi.

Denizden 2 bin 24 metre yükseklikte çam ormanları arasında temiz havası, eşsiz doğası ve huzur veren ortamıyla büyüleyen Limni Gölü Tabiat Parkını 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 52 bin kişi ziyaret etti.

Bahar aylarından itibaren toplam ziyaretçi sayısının 134 bine ulaştığı Limni Gölünde bu rakamın yıl sonuna kadar 200 bini bulması beklenirken, yapılan yatırımların ne kadar doğru olduğu da ortaya çıkmış oldu.

Kır evlerinde konaklama imkanı da sunulan Limni Gölünde eşsiz manzaranın tadını çıkarmak isteyen çok sayıda vatandaş, tesislerde semaver çayı ve dünyanın en lezzetli işlenmemiş etlerinden birisi olarak kabul edilen Zigana dağının kuzu etinden yapılan pirzola ve kuymağın tadını çıkarma imkanı buluyor.

Düşük nem oranı, temiz havası ve eşsiz doğasıyla doğada huzur bulmaya gelenlerin adresi olan Limni Gölü Tabiat Parkı hem Gümüşhane hem de Trabzon’dan yaklaşık 45 dakikada ulaşım sağlanabiliyor.

Çevresindeki yaylalar ve doğal maden suları ile çok sayıda imkan sunulan Limni Gölü Tabiat Parkında çocuklar için 4 ayrı oyun grubu yer alırken ayrıca ATV ve bisiklet hizmeti de sunuluyor.

Önceki yıllarda yol sıkıntısı olan bölgeye geçtiğimiz yıl yapılan beton yol çalışmasının ardından vatandaşların daha rahat ulaşımının sağlanması ile birlikte önceki yıllarda 20 bin kişi ağırlayan tabiat parkı 100 bin bandını aşarken, yapımı tamamlanan 25 adet kır evinde de konaklama imkanı da sağlanıyor.

Gece aydınlatması da yapılan tesisler eski Başbakan Yardımcısı hemşehrimiz Fikri Işık olmak üzere yine eski bakanlardan Suat Kılıç ve çok sayıda siyasetçi ile bürokratı da ağırladı.