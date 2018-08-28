Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 10:45

Limni Gölü rekor tazeledi

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarındaki Limni Gölü Tabiat Parkı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 52 bin kişiyi ağırlayarak yeni bir rekora imza attı.

Limni Gölü rekor tazeledi

28 Ağustos 2018 10:45

Sezon boyunca tabiat parkındaki ziyaretçi sayısı 134 bine ulaştı.


Son dönemde yapılan yatırımlarla turizm noktalarında adeta patlama yaşanan Gümüşhane’de bir güzel haber de huzur veren mekan olarak bilinen Limni Gölü Tabiat Parkından geldi.


Denizden 2 bin 24 metre yükseklikte çam ormanları arasında temiz havası, eşsiz doğası ve huzur veren ortamıyla büyüleyen Limni Gölü Tabiat Parkını 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 52 bin kişi ziyaret etti.


Bahar aylarından itibaren toplam ziyaretçi sayısının 134 bine ulaştığı Limni Gölünde bu rakamın yıl sonuna kadar 200 bini bulması beklenirken, yapılan yatırımların ne kadar doğru olduğu da ortaya çıkmış oldu.


Kır evlerinde konaklama imkanı da sunulan Limni Gölünde eşsiz manzaranın tadını çıkarmak isteyen çok sayıda vatandaş, tesislerde semaver çayı ve dünyanın en lezzetli işlenmemiş etlerinden birisi olarak kabul edilen Zigana dağının kuzu etinden yapılan pirzola ve kuymağın tadını çıkarma imkanı buluyor.


Düşük nem oranı, temiz havası ve eşsiz doğasıyla doğada huzur bulmaya gelenlerin adresi olan Limni Gölü Tabiat Parkı hem Gümüşhane hem de Trabzon’dan yaklaşık 45 dakikada ulaşım sağlanabiliyor.


Çevresindeki yaylalar ve doğal maden suları ile çok sayıda imkan sunulan Limni Gölü Tabiat Parkında çocuklar için 4 ayrı oyun grubu yer alırken ayrıca ATV ve bisiklet hizmeti de sunuluyor.


Önceki yıllarda yol sıkıntısı olan bölgeye geçtiğimiz yıl yapılan beton yol çalışmasının ardından vatandaşların daha rahat ulaşımının sağlanması ile birlikte önceki yıllarda 20 bin kişi ağırlayan tabiat parkı 100 bin bandını aşarken, yapımı tamamlanan 25 adet kır evinde de konaklama imkanı da sağlanıyor.


Gece aydınlatması da yapılan tesisler eski Başbakan Yardımcısı hemşehrimiz Fikri Işık olmak üzere yine eski bakanlardan Suat Kılıç ve çok sayıda siyasetçi ile bürokratı da ağırladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GÜMÜŞHANE HABERLERİ
GÜMÜŞHANE HAVA DURUMU
35
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç