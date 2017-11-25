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25 Kasım 2017 09:34

Limni Gölü Tabiat Parkından kartpostallık görüntüler

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarında bulunan ve denizden 2 bin 24 metre yükseklikteki Limni Gölü Tabiat Parkı kar yağışının ardından beyaza büründü, gölün yüzeyi buz tuttu.

Limni Gölü Tabiat Parkından kartpostallık görüntüler

25 Kasım 2017 09:34


Son dönemde Doğu Karadeniz bölgesinin dikkat çeken turizm bölgelerinden olan Limni Gölü Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza bürünürken yağışın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle ortaya seyrine doyumsuz kartpostallık manzaralar çıktı.


Geçtiğimiz yıllarda yıllık ortalama 20 bin kişinin ziyaret ettiği fakat bu yıl yapılan yolu ve kır evleriyle birlikte ziyaretçi sayısı 100 bini bulan Limni Gölü Tabiat Parkı, son günlerde gerçekleşen kar yağışının ardından beyaza büründü.


Tabiat parkındaki tesis işletmecisi Murat Eroğlu, yüksek rakımı, düşük nem oranı, temiz havası ve eşsiz doğasıyla yaz boyunca yerli ve yabancı on binlerce kişiyi ağırlayan Limni Gölü Tabiat Parkı’nın kar yağışının ardından adeta beyaz cennete döndüğünü, kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığını söyledi.


Hem Gümüşhane hem de Trabzon’dan yaklaşık 45 dakikada ulaşımın sağlanabildiği 2 bin 24 metre rakımlı tesisin Mayıs ayından itibaren hizmet verdiğini hatırlatan Eroğlu, kar yağışının ardından gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle birlikte göl yüzeyinin de donduğunu belirtti.




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