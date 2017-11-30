Limni gölü yoluna 4,5 milyonluk çığ engelleme projesi geliyor

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Limni Gölü tabiat parkının son dönemde şehrin turizm odak noktalarından birisi haline geldiğini kaydeden Vali Memiş, tabiat parkında yapılan kır evlerinin ikinci etabının da tamamlanmak üzere olduğunu ve burayı 12 ay boyunca kullanmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Bu kapsamda Zigana dağı zirvesinden Linni gölüne ulaşımı sağlayan ve Zigana köyünden gelen yolu beton yol yaptıklarını ifade eden Vali Memiş, daha önce çalışmalarına başladıkları çığ önleme sistemiyle ilgili projenin son aşamaya geldiğini dile getirdi.

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık 4,5 milyon TL bedelli çığ önleme projesinin son aşamaya geldiğini, bu sezona yetişmeyeceğini fakat yaz aylarında bölgede yapılacak çalışmayla Zigana dağı-Limni gölü arasındaki yoldaki çığ tehlikesinin bertaraf edileceğini belirten Vali Memiş, bu çalışmanın ardından Limni Gölü Tabiat Parkında turizmi yılın 12 ayına yayabileceklerini söyledi.