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16 Mayıs 2018 11:57

Mantar toplamaya giden yaşlı adam ölü bulundu

Gümüşhane’de mantar toplamaya giden kalp hastası yaşlı adam dağda ölü bulundu.

Mantar toplamaya giden yaşlı adam ölü bulundu

16 Mayıs 2018 11:57


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Aşağı Alıçlı köyünde yaşayan 75 yaşındaki Mustafa Öz, sabah saatlerinde Gıranoba mevkiinde mantar toplamaya gitti. Bir süre sonra oğluyla telefonda konuşan Öz, çok geç kalmadan döneceğini belirtti. Aradan bir süre geçtikten sonra babasına tekrar ulaşmaya çalışan fakat ulaşamayan oğlu arkadaşlarıyla bölgede babasını aramaya gitti. Akşam saatlerinde babasına bir türlü ulaşamayan ve aramalardan da sonuç alamayan oğul, köy muhtarı ve diğer yetkililere bilgi vererek yardım istedi.


Gece yaşlı adamı aramaya başlayan köylüler ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri 50’şer metre aralıklarla ellerindeki fenerlerle Öz’ü aramaya başladı. Gece yarısı orman için ayak izine denk gelen ekip izi takip ederek, saat 02.00 sıralarında köyün göletinin 1,5 kilometre yukarısındaki Çayraklı mevkiinde dere kenarında Öz’ün cansız bedenine ulaştı.


Yaşlı adamın kalp hastası olduğu öğrenilirken, cenazesi bugün aynı köyde toprağa verilecek.




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