Menderes ve arkadaşları idam edildikleri gün ve saatte Gümüşhane'de anıldı

21'de idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını aynı gün ve saatte düzenlenen basın açıklamasıyla andı.

Darbeciler tarafından 57 yıl önce idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan Gümüşhane'de düzenlenen törenle anılarak, idamlarına basın açıklamasıyla tepki gösterildi.

15 Temmuz Zafer Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte Ellerinde "Millet ne derse o", "Zeybeği idam ettiler ama davası dimdik ayakta", "İdam edilen milletin iradesiydi", "Bu dava millet davası", "Dünyaya meydan okuyan bir efelik", "Yeter söz milletin", "Darağacında bir adam, ardında milyonlarca can", "Son sözü millet söyler" yazılı dövizler taşıyan partililer adına basın açıklamasını İl Başkanı Av. Celalettin Köse gerçekleştirdi.

Etkinlikte yaptığı konuşmada 57 yıl önce bugün dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edildiğini hatırlatan İl Başkanı Köse, “Biz Menderes ve arkadaşlarını unutmamak, unutturmamak adına AK Parti teşkilatları olarak Türkiye'de eşzamanlı olarak basın açıklaması tertip ettik” dedi.

“27 Mayıs darbesini diğer darbelerden ayıran en acı olay Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Baş Vekili Adnan Menderes'in idam edilmesidir”

27 Mayıs darbesinin Türkiye'de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilmez tahribatlara yol açtığını kaydeden Köse, “Yasalara aykırı biçimde Anayasa, ihtilal figüranlarına bağımlı hale getirilmiş ve zincirleme anti demokratik müdahalelerin önü açılmıştır. Devam eden zaman zarfında Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan; darbeler, e-muhtıralar, askeri kalkışmalar ve müdahaleler demokrasiyi defalarca kesintiye uğratmıştır. Millet egemenliğinin ilk kez cunta egemenliği altına alınmaya çalışılmasının yanı sıra 27 Mayıs Darbesi'ni diğer darbelerden ayıran en acı olay ise Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Baş Vekili Adnan Menderes'in idam edilmesidir” dedi.

27 Mayıs 1960 darbesinin izdüşümleri incelendiğinde 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişiminin aynı kalemden çıktığının anlaşıldığını kaydeden Köse, “Merhum Menderes, fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler ve daha pek çok teknik ve mimari projeyle dönemin Türkiye'sine çağ atlatmıştır. Dini yasaklamaların ve zulümlerin telafisine girişerek ilk önce Türkçe okunan ezanı aslına döndürmüştür. Hem düşünce hem de ibadet özgürlüğünün önünü açan; insan odaklı hamleleriyle milletin takdirini kazanan merhum Adnan Menderes ve çalışma arkadaşlarının çığır açan bu icraatları bazı çevreleri rahatsız etmeye başlamıştır. Asılsız iddialarla itham edilen seçilmiş hükümete yönelik başlatılan algı operasyonuyla darbeye ortam hazırlanmıştır. Seçilmiş hükümetin silah zoruyla görevden alınmasıyla; Başbakan, kabine üyeleri, milletvekilleri keyfi dayanaklarla tutuklanarak yasadışı karar merciinde vesayetçi vicdanın insafına bırakılmıştır. Milletten ve adaletten uzak şekilde kurulan mahkemede 11 ay süren duruşmalar boyunca cesur ve vakur duruşundan taviz vermeyen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, savunma yapmalarına dahi izin verilmeyen yargısız infazla hukuk dışı muameleye maruz kalmıştır. Mahkeme heyetinin kayda geçen “Sizi buraya tıkayan kuvvet böyle istiyor” gerekçesiyle haklarında verilen hükmü bile öğrenemeyen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu darağacına çıkartılmıştır” diye konuştu.

17 Eylül 1961 günü Türk milletinin iradesini küçümseyen vesayetçi zihniyeti tarihin silip süpürdüğünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletin 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirdiğini kaydeden Köse, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: “Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşayamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz.”

Basın açıklamasına AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Özkürtün Belediye Başkanı Aynur Zorlu Kaya, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları teşkilat mensupları ve partililer katıldı.