Metin İlhan: “Yarım bıraktığım işi tamamlamaya geldim”

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'un yeni teknik direktörü Metin İlhan, “Yarım bıraktığım işi bitirmeye geldim” dedi.

Teknik Direktör Ziya Doğan'ın 2-0'lık Sakaryaspor yenilgisinin ardından istifa etmesiyle takımın başına geçen Metin İlhan, kendisini sezon sonuna kadar kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye düzenlenen törenle imza attı. Kulüp binasında İkinci Başkan Günay Muslu ve diğer yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen imza töreninde konuşan İlhan, camiaya kenetlenme çağrısı yaptı.

“Yarım bıraktığım işi tamamlamaya geldim”

Gümüşhanespor'da 2013-2014 sezonunda teknik direktör olarak görev yapmasının yanında üçüncü kez buraya geldiğini hatırlatan İlhan, “Benim tanıdığım, bildiğim bir camia. Üçüncü seferim bu benim. Daha önce Nihat hocamla beraber bir dönem yardımcılık yaptım. Yaklaşık 4-5 sene önce bir teknik direktörlüğümüz oldu. Başarılı bir dönemdi. Şartların farklı olmasından dolayı ayrılmak zorunda kaldım. Ama o zamandan kalan yarım bir işim var. Asıl amacım o yarım işi burada tamamlayıp yüzümüzün akıyla bu takımı istediğimiz yere getirmek. Mukavelemin bir senelik olduğuna bakmayın, farklı takımlarda çalışmama rağmen aklım ve gönlüm buradaydı. Küçük bir yer ama gönlü çok geniş insanlarla dolu. Güzel bir şehir. O yüzden farklı takımları bırakıp burayı tercih ettim. Benim için özel bir yer. Allah da inşallah kısmet eder, istediğimiz yerde bitiririz. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Allah utandırmasın” dedi.

“Tek vücut olursak başarı kaçınılmaz olur”

Takımın şu ana kadar farklı bir süreç içerisinde olduğunu, 8 maçlık periyotta galibiyetin olmadığı bir serinin ardından takımla çıktıkları ilk müsabakada 3 puanla tanıştıklarını hatırlatan İlhan, “Tabi bir çiçekle bahar gelmiyor. Lig bitmiyor. Play-off yapılmıyor, şampiyon olunmuyor. O yüzden birlik beraberlik içerisinde, tek düşünce içerisinde ligin sonunda bu takımın hedefine ulaşması için herkes, basın taraftar teknik heyet, yönetim tek düşünce içerisinde olduğu sürece buradaki grubun başarısız olma şansı bence çok zayıf. İnşallah bunu da ligin sonunda yaşayıp göreceğiz. Zaten bildiğim bir ekip. Teknik adam olarak herkesin hangi lig olursa olsun en azından her ligi takip etmesi bilmesi lazım. Bakıyoruz çoğu hocalar ne alt ligi tanıyor ne üst ligi tanıyor. Altta çalışan üstü, üstte çalışan altı bilmiyor. Sonra da herkes diyor neden altyapıdan yetişen yok. Allah'tan bir tane Altınordu takımı var örnek verebileceğimiz. Doğru mu, değil! Niye bunu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor yapmıyor. İmkan yok mu, var. Barcelona senelik giderinin yüzde 10'nu altyapıya yatırmış. Bunları artırabilirsek Türk futbolunu biraz daha iyi yerlere getirebileceğiz” diye konuştu.

“Üçlü dörtlü galibiyet zinciri yaptığımız an başarı gelir”

İlhan, “Küçük hedef için gelmedim” diyerek, “Şu an play-off potasıyla 8-9 puanlık bir fark var. Zor da kolay da. Zoru kolaya çevirecek yine bizleriz. Ekip halinde. Başlangıç iyi bunun devamını getirdiğimiz taktirde yani bir üçlü dörtlü galibiyet zinciri yaptığımız an başarı gelir. Çünkü yukarıdaki takımlar birbirleri ile oynayacak o arayı iyi değerlendirirsek başarılı olacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Seyircimiz yanımızda olmalı ve baskıyı rakibe hissettirmeli”

Gümüşhanespor'un bu sezonki maçlarının çoğunu izlediğini, iç sahada oynama avantajının seyirci gelirse ve birliktelik olursa avantajlı olacağının altını çizen İlhan, “Ben çoğu maçınızı izledim. Samsun maçında seyirci var gibiydi. Diğer maçlarda niye yok? Öyle bir yer ki burası en azından dışarıdan gelen takımlara karşı burada baskıyı hissettirmeliyiz. Ben bu sene içerisinde bu baskıyı hissettirdiğimizi sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

“Doğru kadro için istikrardan yanayım”

“Takım iskeletinde değişiklik olacak mı” sorusunu da cevaplandıran İlhan, “Geçen hafta bir arada oynamamış ön dörtlüyü oynattım. Bakarsınız ne zaman ne olacağı belli olmaz. Ama ben istikrardan yanayım. Galip takım bozulmaz hesabı. Doğruyu bulmak açısından bakıyorum. Önceki dönemlere çok farklı taşlarla oynanmış. Her hafta farklı oyuncular. Benim gözlemlediğim kadarıyla çok taşlarla oynanmış. Benim için doğru iyi gidendir” dedi.

Kulübün İkinci Başkanı Günay Muslu da yeni anlaştıkları İlhan'ın camiaya hayırlı olmasını dileyerek, “Allah muvaffak eylesin. Daha güzel günler için birlik ve beraberlik içinde inşallah daha iyi yerlere getireceğiz Gümüşhanespor'u. Sözleşme bir sezon, ama ileriye dönük olarak da bakacağız. Camiamıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.