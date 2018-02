Minik yürekleriyle asker abilerine moral verdiler

Kale Koçkaya İlkokulu, Kale Yatılı Bölge Ortaokulu ve Kale İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden oluşan 50 kişilik grup ellerinde Türk bayrakları, “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez”, “Hepimiz Mehmetiz”, “Her Şey Vatan İçin”, “Ne mutlu Türküm diyene” sloganlarıyla ve “Hepimiz Mehmetiz” pankartıyla Kale köyünde bulunan Jandarma Karakolu’na Zeytin Dalı Harekâtına destek ziyareti gerçekleştirdi.

Öğretmenleri nezaretinde okullardan bayraklarla Jandarma Karakoluna kadar yürüyen minik öğrencileri karakol bahçesinde Kale ve Yağmurdere Jandarma Karakol komutanları ve karakollarda vatani görevini yapan askerler karşıladı.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Kale Koçkaya İlkokulu Müdürü Habib Tanış, devletin terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı operasyonu öğrencilerin desteğini göstermek için etkinliğin düzenlendiğini belirterek, “Öğrencilerimizin yürekleri küçüktür fakat duaları büyüktür. Yüce Allah çocukların duasını kabul eder. Öğrencilerimiz de büyükleri gibi vatan sevgisi oldukları görsek için buraya gelmişlerdir. Allah Askerimizin polisimizin yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

“Allah’ım asker ağabeylerimizi koru, onlara yardım et”

Kale İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İrem Nur Gündoğdu ise Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde başlatılan ‘Zeytin Dalı’ harekâtına destek vermek için Karakolu ziyaret ettiklerini belirterek, “Bizler yaşça küçüğüz, âmâ vatanımız için çocukların ne yapması gerekiyorsa onu yapmaya hazırız. Buradaki asker ağabeylerimiz ve Afrin’de teröristlere karşı çatışan asker abilerimize dualarımızı gönderiyoruz. Biliyoruz ki çocukların duası kabul olur. Allah’ım tüm Mehmetçiklerimizi korusun, vatanımızın, devletimizin, bayrağımızın ve dinimizin düşmanlarını yok etsin. Allah’ım asker ağabeylerimizi koru, onlara yardım et. Bizlerin rahatı ve huzuru için burada ve vatanımızın her yerinde nöbet tutan askerimize ve polisimize yardım et. Biz minik yüreklerimizle, dualarımızla onların yanınızdayız. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık diliyoruz. Kale Koçkaya İlkokulu ve Kale Yatılı Bölge Orta Okulu olarak diyoruz ki; Hepimiz birer Mehmetiz” diye konuştu.

Kale Köyü İmam Hatibi Hafız Enbiya Tanış tarafında tüm şehitler ve Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan Mehmetçikler için Kuran-ı Kerim okunan programda daha sonra yapılan duaya minik yürekler ve Mehmetçikler hep birlikte "amin" dedi.

“Bizim başka vatanımız yok”

Kale Jandarma Karakolu Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ahmet Çelik de konuşmasında “Bu minik ellerinizle, minik kalplerinizle bizleri gururlandırdınız. Çok mutlu olduk. Sizler geleceğimizin teminatısınız. Bizlerde sizler gibi küçüktük. Şimdi vatanı koruyoruz. Vatan hepimizin, sizler bizlere böyle sahip çıktıkça sizleri daha iyi koruruz. Arkamızda böyle vatanımız devletimiz milletimiz var diye daha iler gideriz. Sizler gelecekte devletin yönetiminde söz sahibi olacaksınız. Azimli olun devlete vatana sahip çıkın. Çünkü bizim başka vatanımız yok. Türkiye’den başka gidecek kapımız yok. Bizler din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeden kardeşiz” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler tarafından karakolda görevli tüm askerlere kırmızı beyaz karanfillerin verildiği program Jandarma personeli tarafından öğrencilere verilen ikramın ardından son buldu.