O ahırda dün gece 2 hayvan daha telef oldu

Gümüşhane'de önceki gün hayvancılıkla uğraşan aileye ait 21 büyükbaş hayvanın telef olduğu ahırda dün gece 2 hayvan daha telef oldu. 3 saat içerisinde ölen hayvanlar için Erzurum'dan özel ekip gelerek otopsi yaptı.

Merkeze bağlı Yaydemir köyünde yaşayan Nigar Yalçın'a ait ahırda önceki gün 21 büyükbaş hayvan henüz belirlenemeyen bir nedenle telef olmuştu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ahırda yapılan inceleme ve dezenfeksiyon çalışmasının ardından ahırına kalan hayvanlarını koyan üreticiler 3 saat sonra kontrol ettiklerine bu kez de 2 hayvanının telef olduğunu fark etti.

Konunun bildirilmesinin ardından sabah saatlerinde Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden gelen patalog ve uzmanlardan oluşan heyet telef olan 2 hayvanı otopsi yaparak karaciğer ve böbreklerinden numune aldı.

Zehirlenme şüphesiyle alınan numunelerin Ankara Etlik ve Erzurum Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenilirken, tahlil sonuçlarının önümüzdeki hafta başında kesinleşmesi bekleniyor.

Hayvanların sahibi olan Nigar Yalçın'ın babası Nihat Ulutaş olayın üzüntüsünü yaşadıklarını, 21 hayvanın önceki gün, 2 hayvanın da dün gece telef olduğunu belirterek, “3 yıldır hayvancılık yapıyordu. Hayvanların nasıl öldüğünü bilmiyoruz. Ahırı da bu yıl yaptı” dedi.

“Korku içerisindeyiz”

Nigar Yalçın'ın eşi Yaşar Yalçın ise eşinin olayın ardından psikolojisinin bozulduğunu belirterek, “Hayvanlar dağdan geldi, ahıra koyduk. 21 tanesi ölü bulundu. Dün tekrar dezenfekte ettik, temizledik, yıkadık. Akşam yine ahıra koyduk hayvanları. Saat 17'de koyduk hayvanları. Saat 20.30-21 gibi geldik baktık ki 2 tane daha telef oldu. Hayvanları bu kez boşalttık. Korku içerisindeyiz. Hayvanlar dışarda kalıyor artık” diye konuştu.

Hayvanlara sigorta yaptırmadığını, sigorta maliyeti olan 41 bin lirayla yem ve saman aldığını kaydeden Yalçın, “O parayla 50 ton saman, 20 ton arpa aldım. Yem fiyatları çok yüksek zaten. Bu işi 30 yıldır yapıyoruz, başımıza böyle bir iş gelmedi. 65 hayvan için 41 bin lira sigorta bedeli çıkardılar” şeklinde konuştu.

Hayvanların eşi Nigar Yalçın'ın üzerine olduğunu ifade eden Yalçın, “Onunla birlikte bu işi yapıyoruz. 23 hayvanımız gitti. Morali ve psikolojisi bozuk. Evde yatıyor. 200 bin lirayı aştı zararımız” ifadelerini kullandı.

“30 tane kurbanlık hayvanım vardı 23'ü öldü”

Bu işi devam ettirmek istediklerini dile getiren Yalçın, “Devletimizden herhangi bir destek olunursa Allah razı olsun derim. Bu işi yapmak istiyoruz biz. Bu yıl ahırı yeni yaptık. Elimizdeki parayla yatırım yaptık. Ölen hayvanların hepsi kurbanlıktı. Beni maddi olarak ayakta tutacak hayvanlarım gitti. Toplam 65 hayvanım var. 30 tanesi kurbanlıktı. 23'ü öldü. Onlar elden gidince çok zorda kaldım” dedi.

Ahırı yeni yaptığını kaydeden Yalçın, “Zirai ahır. Havalandırmaları da var. Hava sıkışması diye ölmüş olabilir dediler ama havalandırmalar ve yan ahır açıktı. Dün akşam tüm pencereler açıktı, havalandırmalarda açıktı. Akşam 5'te hayvanları koyduk ahıra saat 9'da baktık öldüler. Kalan hayvanları bu soğukta dışarıda bekletiyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.