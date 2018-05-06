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06 Mayıs 2018 16:59

Ölümlü kazayı mantar toplamaya giden vatandaşlar fark etti

Gümüşhane’de yayladan dönerden yuvarlanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kazayı ertesi gün mantar toplamaya giden vatandaşlar fark etti.

Ölümlü kazayı mantar toplamaya giden vatandaşlar fark etti

06 Mayıs 2018 16:59


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çamlıköy köyü Ağlık Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Daloğlu (62), dün akşam orada yatacağını belirterek tek başına 29 DK 756 plakalı otomobiliyle köyün Koyunoğlu yaylasına gitti.


Bugün sabah saatlerinde aynı bölgeye mantar toplamaya giden vatandaşlar ise köyün Aboynu başı denilen mevkiinde dağın yamacında bir otomobil olduğunu görünce güvenlik güçlerine haber verdi.


Bölgeye gelen jandarma ve 112 ekipleri aracın Daloğlu’na ait olduğunu tespit ettikten sonra şahsı aramaya başladı. Aracı yoldan 64 metre aşağıda bulan ekipler Daloğlu’nun cansız bedenini ise yoldan 30 metre aşağıda buldu.


Kaza sırasında otomobilin camından fırlayarak düştüğü değerlendirilen Daloğlu’nun cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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