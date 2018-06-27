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27 Haziran 2018 11:09

Ormanda odun yaparken öldü

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde ormanda odun yaparken kestiği ağacın dalı kafasına düşen vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Ormanda odun yaparken öldü

27 Haziran 2018 11:09


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şendere köyünün Abadan-Çambaşı yaylasında yaşayan Ayvaz Çalışır (65) dün öğleden sonra eşiyle birlikte yaylanın hemen bitişiğindeki ormandan odun yapmaya gitti.


Ormanda bulduğu kuru çam ağacını kesen Çalışır, kestiği ağacın üzerinden düşen büyük dal parçasının kafasına vurması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kürtün İlçe Devlet Hastanesi’nde otopsisi yapılan 4 çocuk babası Çalışır, bugün öğlen namazında Şendere köyünde toprağa verilecek.




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