Ormanda odun yaparken öldü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şendere köyünün Abadan-Çambaşı yaylasında yaşayan Ayvaz Çalışır (65) dün öğleden sonra eşiyle birlikte yaylanın hemen bitişiğindeki ormandan odun yapmaya gitti.
Ormanda bulduğu kuru çam ağacını kesen Çalışır, kestiği ağacın üzerinden düşen büyük dal parçasının kafasına vurması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kürtün İlçe Devlet Hastanesi’nde otopsisi yapılan 4 çocuk babası Çalışır, bugün öğlen namazında Şendere köyünde toprağa verilecek.