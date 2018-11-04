Örümcek Ormanlarında renk cümbüşü

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi sınırlarında yer alan, Avrupa ve Kafkaslar'ın en yüksek ve en geniş çaplı köknar ve ladin ağaçlarının bulunduğu ve Türkiye'nin önemli ‘karışık' ormanlarından biri sayılan Örümcek Ormanları, sonbaharın son günlerinde eşsiz bir görüntüye büründü.

Zirvelerindeki onlarca yaylasıyla özellikle yaz aylarında on binlerce kişinin içinden geçtiği Örümcek Ormanlarında sonbahar mevsiminin son günlerinde eşsiz manzaralar ortaya çıkıyor. İlçeye bağlı Yeşilköy köyü sınırları içerisinde bulunan ve bünyesinde bulundurduğu çok sayıdaki farklı ağaç türleri nedeniyle özellikle sonbahar mevsiminde sarı, kırmızı, kızıl, mor gibi renklere bürünen Örümcek Ormanları, Kürtün ilçe merkezinde 11 kilometre mesafede toplam 2 bin 630 dekarlık Tabiatı Koruma alanından oluşuyor.

Uzmanlar tarafından “Canlı ağaç müzesi” olarak nitelendirilen ladin, kayın, ceviz, kavak, orman gülü, yaban fındıkları, geniş yapraklı ağaçlar gibi çok sayıda ağaç çeşidi bulunan ve Türkiye'nin önemli “karışık” ormanlarından biri sayılan Örümcek Ormanlarında ki anıt ladinlerin en büyüğü 61,5 metre boyunda 1,54 metre çapında, anıt köknarların en büyüğü ise 58,5 metre boyunca, 1,80 metre çapında.

Derin bir vadide yer alan ve denizden yüksekliği bin 150 metreden bin 600 metreye kadar olan bölgede kendi türünün ulaşabileceği maksimum çap ve boy sınırının üzerinde ortalama 420 yaş civarında ender rastlanır boyu 70 metreye ulaşan göknar ve ladin ağaçları yer alıyor.

1998 yılında tescillenen Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı bitişiğinde yer alan Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı ise ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunuyor.

Yeşilköy köyü Gücükdene mevkiinde yer alan ve 2014 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Çağlayandibi Şelalesi'nde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1 milyon liralık yatırımla yürüyüş yolu, köprü ve diğer tesisler yapılmıştı.

Suyun doğal olarak 15 metre yükseklikten düştüğü ve düşü sırasında su damlacıklarının etrafa yağmur etkisi yapması sonucu enfes bir ambiyans oluşturan şelaleye 150 metrelik yürüyüş yoluyla ulaşılıyor.

İzmir Ödemiş'ten Gümüşhane'de çalışan oğlunu ziyarete gelen Ali Erkut, gezmeye geldiklerini belirterek, “Çok memnun kaldık buralardan. Şelalesi ve ormanlarıyla burası bir doğa harikası. Doğa harikası, Allah'ın bize verdiği bir nimet buralar. Otantik yapısı bozulmamız buraların, o çok önemli. Herkesin buraları görmesi gerekiyor” dedi.

Eşi Müzeyyen Erkut ise “Oğlumun yanına geldim Gümüşhane'ye. Çağlayandibi Şelalesini gezdik. Doğanın harikası buralar. Bozulmamış bir coğrafya. Yeşilin, sonbaharın her rengi burada. Hayran kaldık. Ülkemizin her bir tarafı ayrı güzel” diye konuştu.