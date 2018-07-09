Seçim günü doğan oğlunun adını Recep Tayyip Erdoğan koydu

Köse Yavuz Selim Mahallesinde yaşayan Kesler, 24 Haziran seçimlerinin ardından dünyaya gelen 3. çocuğuna Recep Tayyip Erdoğan ismini verdi.

Gümüşhane Devlet Hastanesinde dünyaya gelen çocuklarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini koymaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen baba Yusuf Kesler, 1 kız, 1 erkek çocuğunun bulunduğunu ifade ederek, 24 Haziran seçimlerinin yapıldığı gece dünyaya gelen oğluna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdikleri için onun ismini koyduklarını belirtti.

Ülke için önemli bir günde dünyaya gelen çocuklarına çok sevdikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini verdiklerini dile getiren Kesler, “Umarım oğlum da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi iyi bir eğitim alarak devletin önemli kademelerinde görev alır. Kaderi de Cumhurbaşkanımız Erdoğan kadar güzel olur” diye konuştu.

Oğlunun hiçbir sağlık sorunun bulunmadığını belirten baba Yusuf Kesler tek isteğinin iki Recep Tayyip Erdoğan’ın bir araya gelmeleri olduğunu da sözlerine ekledi.