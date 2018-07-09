Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 11:05

Seçim günü doğan oğlunun adını Recep Tayyip Erdoğan koydu

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde yaşayan Yusuf Kesler, 24 Haziran seçimlerinden bir gün sonra doğan oğlunun adını “Recep Tayyip Erdoğan” koydu.

Seçim günü doğan oğlunun adını Recep Tayyip Erdoğan koydu

09 Temmuz 2018 11:05


Köse Yavuz Selim Mahallesinde yaşayan Kesler, 24 Haziran seçimlerinin ardından dünyaya gelen 3. çocuğuna Recep Tayyip Erdoğan ismini verdi.


Gümüşhane Devlet Hastanesinde dünyaya gelen çocuklarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini koymaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen baba Yusuf Kesler, 1 kız, 1 erkek çocuğunun bulunduğunu ifade ederek, 24 Haziran seçimlerinin yapıldığı gece dünyaya gelen oğluna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdikleri için onun ismini koyduklarını belirtti.


Ülke için önemli bir günde dünyaya gelen çocuklarına çok sevdikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini verdiklerini dile getiren Kesler, “Umarım oğlum da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi iyi bir eğitim alarak devletin önemli kademelerinde görev alır. Kaderi de Cumhurbaşkanımız Erdoğan kadar güzel olur” diye konuştu.


Oğlunun hiçbir sağlık sorunun bulunmadığını belirten baba Yusuf Kesler tek isteğinin iki Recep Tayyip Erdoğan’ın bir araya gelmeleri olduğunu da sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GÜMÜŞHANE HABERLERİ
GÜMÜŞHANE HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç