Şehit öğretmenin evine Öğretmenler Günü’nde ziyaretçi akını

Torul ilçe merkezindeki evlerinde çocuklarıyla yaşamını sürdüren şehit öğretmenin babası Hamit ve annesi Gülay Yılmaz’ın bugünkü konukları AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları teşkilatı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı personeli oldu. Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın hatıralarıyla bezenen evde gerçekleşen ziyarete AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Arslan, Gebze Gençlik Kolları Başkanı Ertan Kara, Dilova Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca katıldı. Ziyarette baba Yılmaz’a Kocaeli’de şehit öğretmen için oluşturulan hatıra ormanında çekilen fotoğrafı, Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı ile Arapça "Elif’ yazılı tablo hediye etti.

Necmettin öğretmenin 23 yaşında hainler tarafından şehit edildiğini kaydeden Kahraman, “Biz de rahmetli kardeşimizin ailesinin yanında olmak için buraya geldik. Biz Kocaeli’nde, Dilova’da Necmettin kardeşimizin anısı yaşatılsın, amel defteri açık kalsın diye kendisinin adına bir hatıra ormanı yaptık. Bu hatıra ormanının da fotoğrafını Necmettin öğretmenimizin yetiştirmiş olduğu genç çocuklarla, küçük çocuklarla birlikte önünde bir fotoğraf çekildik ve ailemize hediye etmek üzere bugün Hamit amcamıza getirdik. Necmettin öğretmen o hainlere karşı Arapça ’da ki o Elif harfi gibi dimdik durmuştu. Biz de kendilerine aynı zamanda bir Elif tablosu, bir Kuran-ı Kerim ve bir bayrak getirdik. Biz AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları olarak Necmettin öğretmenimizin şehadet haberini aldığımızda içimiz yandı o gün burada olamamıştık. Ama biz 24 Kasım’da olması hasebiyle Necmettin kardeşimiz de öğretmendi. Bugün geldik Hamit amcamızın, annesini ailesinin yanında olmak istedik” dedi.

Şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz ise bütün öğretmenlere şükranlarını sunduğunu belirterek, “Bu süreç sadece bizim başımıza gelmedi. Necmettin cahillikle ve cehaletle savaşırken yanında kaleminden başka bir şey olmadan katledildi. Asalak böcekler tarafından dağlarda, inlerde, mağaralarda yaşayanlar tarafından katledildi. Bize bu onur veriyor” diye konuştu.

Kocaeli heyeti Gümüşhaneli Başbakan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Fikri Işık’ın selamını da şehit ailesine iletti.

İBB zabıta heyetinden ziyaret

Yılmaz ailesinin bir diğer konuğu ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığından Zabıta Müdürü Mehmet Ezber’den oluşan heyet oldu.

Yoğun kar yağışı ve zincirsiz araçların yollarda kalması nedeniyle Zigana dağlarında yaklaşık 2 saat mahsur kalan zabıta ekipleri tüm bu olumsuzluklara rağmen pes etmedi ve şehit ailesine verdikleri sözü yerine getirmek için kar lastikli araçlarına bir de zincir takarak yeniden yollara düştü ve ailenin evine ulaştı.

Ziyarette şehit babası Hamit Yılmaz’a Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye eden İBB heyetinden Zabıta müdürü Ezber, “Biz İstanbul’da öğretmenler günü ile ilgili her yıl çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu yıl istedik ki bu vatanın bekası için, genç nesillerin düzgün şekilde yetiştirilmesi için canıyla bedel ödeyen öğretmenlerimizin ailelerini ziyaret edelim, onlara hem teşekkür edelim böyle bir evlat yetiştirdikleri için hem de bu vesile ile öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutsal bir meslek olduğunu tekrardan bir istişare edelim istedik. Allah sizlerden razı olsun, sizlerin hakkı, şehitlerimizin hakkı ödenmez” diye konuştu.

Ziyaretin ardından her iki heyette şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın ilçeye bağlı Demirkapı köyünde bulunan kabrini ziyaret ederek dua etti.