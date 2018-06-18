Şiran’a bahar yeni geldi

Tomara Şelalesi ve ilçe merkezindeki Seyrangahı ile son dönemde turizmde önemli gelişmeler kaydeden ilçe bugünlerde rengarenk renklere bürünen tarlaları ile de dikkat çekiyor. Baharın adeta yeni geldiği ilçede yabani lavantalar, gelincik ve papatyalarla süslü tarlalar görenlerin beğenisini kazanıyor. Şiran mordan sarıya, kırmızıdan eflatuna kadar bin bir renkli görüntüsü ile fotoğrafçıların uğrak yeri olurken, İkisu-Şiran yolundan araçları ile geçen fotoğraf tutkunları yol kenarındaki tarlalardaki bin bir renkli çiçekleri fotoğraflamayı ihmal etmedi.