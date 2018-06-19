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19 Haziran 2018 18:17

Şizofren hastası kız annesini öldürdü

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde iki şizofren kızıyla kalan yaşlı kadın, kızı tarafından öldürüldü.

Şizofren hastası kız annesini öldürdü

19 Haziran 2018 18:17


Edinilen ilk bilgilere göre ilçeye bağlı Damlı Köyü Camii mevkiinde H. (45) ve E. Balda (49) isimli iki şizofren kızıyla yaşayan 70 yaşındaki anne Ayşe Balda, kızlarıyla evin avlusunda odun kırmaya çıktı. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek kafasını sert zemine çarptığı veya kafasına sert bir cisimle vurulduğu değerlendirilen Balda, olayın duyulmasının ardından komşuları tarafından bölgeye çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.


Bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edilirken, ölen kadının 40 yaşındaki şizofren hastası şüpheli kızı H. Balda, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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