“Soçi'de büyük bir felaket önlendi”

Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi zirvesiyle İdlib'te büyük bir felaketi önlediğini, eğer İdlib bombalansaydı en az 1 milyon insanın hayatını kaybedip 1 milyon insanın da Türkiye'ye göç etmek zorunda kalacağını söyledi.

Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı tarafından "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Yurt Dışında Yaptığı Sosyal ve Kültürel Faaliyetler” konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde Türk Kızılayı ve TİKA'nın faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulunan Turunç, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda imzalanan Soçi Anlaşması'yla ilgili “Sayın Cumhurbaşkanımızın, Soçi'de yaptığı toplantıda büyük bir felaket önlendi. Eğer tekrar Rusya, rejim, İran veya ABD farklı planlarla oraları bombalasaydı en az bir milyon insan hayatını kaybederdi. Bir milyon insan da Türkiye'ye göç etmek zorunda kalırdı” değerlendirmesinde bulundu.

Türk milletinin mazlum coğrafyalara karşı tarihsel bir sorumluluğu bulunduğunun altını çizen Turunç, TİKA ve Türk Kızılayının gittiği yerde mazlumların duasını aldığını söyledi.

“Bu millet öyle asil bir millet ki bayramda çocuğuna ayakkabı almıyor, hayrını yapıyor”

Türk Kızılayının 150 yıl önce kurulduğunu ve bugün dünyanın en büyük yardım kuruluşlarından birisi olduğunu kaydeden Turunç, “Biz geçen sene Türk Kızılayı olarak 124 bin kurban hissesi kesmişiz. Bu yıl 170 bin hedeflemiştik. Her şeye rağmen yine bu yıl geçen yıla oranla 32 bin hisse fazla keserek 156 bin hisseye ulaştık. Bu millet öyle asil bir millet ki bayramda çocuğuna ayakkabı almıyor, hayrını yapıyor. Tatile gidecekse gitmiyor, gelip hayrını yapıyor. Allah bu milletin genetiğine o kadar hayır duyguları yerleştirmiş ki şimdi 5-8 yaşındaki çocukların bile hayır anlayışı var. Bu müthiş bir ruh ve anlayış. Bu ruh bu millette var, bir başka millette de yok."

“Eğer İdlib tekrar bombalansaydı en az 1 milyon insan hayatını kaybeder, 1 milyon insan da Türkiye'ye göç etmek zorunda kalırdı”

Ecdadın tarih boyunca 27 milyon kilometrekareye adaletle hükmettiğini hatırlatan Turunç, yeryüzünde zulmün ortadan kalkması için mücadele verdiklerini, zulmün olduğu her yere ulaşmak ve zalimin karşısında yer almanın bir insanlık görevi olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

“Yeryüzünde adalet tesis edilinceye kadar zulmün karşısında olacağız. Banane Suriye'den diyemeyiz. Cumhurbaşkanımızın, Soçi'de yaptığı toplantıda büyük bir felaket önlendi. Eğer tekrar Rusya, rejim, İran veya ABD farklı planlarla oraları bombalasaydı en az 1 milyon insan hayatını kaybederdi. 1 milyon insan da Türkiye'ye göç etmek zorunda kalırdı. Onlarca kez Azez'e, İdlib'e Fırat Kalkanı'ndan sonra o kurtarılan bölgelere girdim. İdlib'de 3 milyon kardeşimiz yaşıyor. Eğer burası tekrar bombalansaydı en az 1 milyon insan hayatını kaybeder, 1 milyon insan da Türkiye'ye göç etmek zorunda kalırdı” dedi.

“Bu milletin karşısında olanlar biliniz ki Allah'ın da karşısındalar”

Türk milletinin yanında Allah olduğunu, bu milletin karşısında olanların Allah'ın da karşısında olduğunu ifade eden Turunç, “Kimseler bir şey yapamaz. Yapamayacaklar da. Çünkü bu milletin yanında Allah var. Bu milletin karşısında olanlar biliniz ki Allah'ın da karşısındalar. Şu yaptığımız çalışmaları engellemek için onlarca senaryo ürettiler. Bu seçimlerde bazıları ‘TİKA'yı kapatalım' dediler. TİKA nedir? TİKA devletin en büyük kurumu. 140 ülkede milyarlarca dolar kalkınmaya yönelik yardımlar yapan, Kızılay'ın çok üzerinde bir kurum. Somali'ye, Senagal'e yardım götürüyor. Bizim vazifemiz bu. Gücümüz yetse deseler ki dünyadaki insanlara hizmet ettiniz bitti, uzayda da insan var desinler teknik olarak imkan varsa giderim, gitmek zorundayım. Allah bana da size de böyle bir sorumluluk yüklemiş” diye konuştu.

“TİKA birilerinin uykusunu kaçırdı”

TİKA'nın yaptığı bu çalışmaların, ümmetin bir araya gelmesinin, ümmet şuurunun oluşmasının, Müslümanların birbirine dua etmesinin, yeryüzündeki bütün zalim küresel güçlere karşı bir gönül birlikteliğinin oluşmasının bu zulüm düzenini sürdüren küresel güçlerin uykularını kaçırdığını kaydeden Turunç, “Birilerini uykusu kaçacakmış, kabus görecekmiş bize ne. 200 yıldır Müslümanların uykusu kaçtı dünyada. Suriye'deki şehitlerin 300 bini çocuk. Ben de sizler gibi evlat sahibiyim. Çocuğunuzun eline bir iğne batsa doktor doktor koşturuyoruz. Suriye'de çocukların kafasına bomba düşüyor, kolunun biri bir tarafta biri bir tarafta. Onun için gören insan olarak benim yüreğim yanık” şeklinde konuştu.

“Afrin'e giden sizin evlatlarınız, bizim Mehmetçiklerimiz orada arsa almaya gitmediler”

Bugüne kadar 105 ülkeye gittiğini hatırlatan Turunç, “Niye gidiyoruz oralara? Birinin duasını almak için gidiyoruz. Biliyoruz ki dua en büyük silah. Atomdan da büyük petrolden de büyük. Yine koşacağız. Yine mazlumun elinden tutacağız. Nerede bir zalim var o zalimin karşısında dikileceğiz. Nerde bir mazlum varsa ayağa kaldıracağız. Bu bizim vazifemiz. Bu benim insanlık görevim. Dün ecdat gitmiş adaletle hükmetmek için zulmü önlemek için. Bize de böyle görev verilmiş biz gidiyoruz. Afrin'e giden Zeytin Dalı'na giden sizin evlatlarınız, bizim Mehmetçiklerimiz orada bir arsa almaya gitmediler. Nereye niçin gidiyorsunuz diye sorduklarında kızıl elmaya gidiyoruz dediler. Ancak bizim milletimizde bu haslet olur başka bir millette bunu bulamazsınız. Çünkü biz ölümün bir bitiş değil ölümsüzlük alemine bir geçiş olduğunu biliyoruz. O ölümsüz aleminde bir ebedi mükafat ebedi ceza olacağını biliyoruz. Bu sorumluluk hiçbirimizin kaçamayacağı bir sorumluluktur. Kul olduğumuz için kaçamayız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğumuz için kaçamayız” ifadelerini kullandı.

Konferansta Turunç'un yanı sıra AK Parti Gümüşhane milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse de birer konuşma yaptı.

TİKA ve Kızılay'ın faaliyetlerinin gösteren sinevizyon gösterisinin de gerçekleştirildiği programa MHP Gümüşhane İl Başkanı Nadim Aydın, ilçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda dinleyici katıldı.