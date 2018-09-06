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06 Eylül 2018 13:51

Son nefesini servis aracını beklerken verdi

Gümüşhane’de maden işletmesinde çalışan genç işçi, kendisini madene götürecek servisi beklerken durakta olduğu yere yığılıp kaldı.

Son nefesini servis aracını beklerken verdi

06 Eylül 2018 13:51

İşçiyi dakikalar sonra yoldan geçen komşuları fark etti.


Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Dibekli köyünde yaşayan Rıdvan Doruk (30), Karamustafa köyündeki maden işletmesinde işe gitmek için her zaman yaptığı gibi evlerinin yakınındaki caminin önünde bulunan banka giderek servis aracını beklemeye başladı.


Gece 23.00 sıralarında tek başına İkisu-Şiran karayolu kenarındaki bankta servisi bekleyen Doruk, henüz bilinmeyen bir nedenle olduğu yere yığıldı. Dakikalar sonra yoldan geçen komşularının fark etmesi üzerine ailesi ve 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler Doruk’un hayatını kaybettiğini belirledi.


Bir çocuk babası olduğu ve çeşitli rahatsızlıklarından dolayı ilaç kullandığı öğrenilen Doruk’un cenazesi Cumhuriyet savcısının talimatıyla kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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