Spor Bakanlığından Gümüşhane’nin amatör spor kulüplerine destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Spor Kuruluşları Daire Başkanlığı Gümüşhane’de aktif olarak faaliyet gösteren 17 amatör spor kulübüne toplam 80 bin TL’lik destek sağladı.

Destek çeki 4.kurumlararası halı saha turnuvası ödül töreninden önce temsilen Gümüşhane Belediye Başkanı ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ercan Çimen’e takdim edildi.

Kulüp yetkililerinin de katıldığı törende konuşan ASKF Başkanı Çimen, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bize takdim ettiği 80 bin liralık bu para amatör takımlarımıza tam zamanında ilaç gibi geldi. Ben Gençlik ve Spor Bakanımıza ve diğer tüm yetkililere teşekkür ediyorum. İnşallah kulüplerimiz bu parayla bu yıl güzel bir sezon geçirir” dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan ise bakanlığın aktif olarak faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine toplam 80 bin TL ödenek ayırdığını belirterek hayırlı olsun temennisinde bulundu.