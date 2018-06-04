Süleymaniye Kayak Merkezi son virajda

Gümüşhane’de şehrin eski yerleşim yeri olan hoşgörü merkezi tarihi Süleymaniye Mahallesine bitişik alanda yapılacak olan kayak merkezi için Kayseri Erciyes dağında kullanılmayan telesiyej hattının tahsisinin ardından son aşamaya gelindi.

İl merkezine 3 kilometre uzaklıktaki kayak merkezi için tahsis edilen telesiyej hattıyla birlikte kayak merkezi alanında yapılacak olan altyapı, suni karlama, elektrik ve diğer konular Vali Okay Memiş başkanlığındaki toplantıda görüşüldü.

İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye’deki birçok kayak tesisini hayata geçiren uzman kişi ve firmalarla görüşülerek hazırlanan sunum dosyası toplantıda katılımcıların bilgisine sunuldu.

“Muzaffer Demirhan Kayak Merkezi sezona yetişecek”

Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Kent Konseyi Başkanı Hasan Pir, ilgili kurum müdürleri ile İl Özel İdaresi teknik personeli ve kayak milli takım antrenörleri Ertürk Yakut, Yunus Avşar Yılmaz’ın katıldığı toplantıda konuşan Vali Memiş, “Bu iş uzmanlık isteyen bir iş. Biz burada doğru bir iş yapmak istiyoruz. Türkiye’de hem turizm bölgesi hem kayak merkezi olan bir bölge Süleymaniye. Belki de Türkiye’de tarih, kültür ve kayak turizminin birleştiği bir yer olacak. Bu avantajımızın olduğunu düşünüyoruz. İl merkezinde olan Türkiye’de ki avantajlı kayak merkezlerinden birisi olacağını düşünüyoruz. İsmini de Türkiye’nin ilk milli olimpiyat kayakçısı olan hemşehrimiz Muzaffer Demirhan’ın adını verdik. Sezona yetişecek” dedi.

“Dezavantajları fırsata çevirmeyi bilmemiz lazım”

Gümüşhane’nin turizmden pay alacak, insanlarının geçimini turizmden sağlayabileceği bir il olduğunu dile getiren Vali Memiş, “Coğrafyası ve konumu itibariyle Türkiye’de kayalıklara kurulmuş tek iliz. Dezavantajları fırsata çevirmeyi bilmemiz lazım. Butik bir turizm şehri olma hedefimiz var. Göreve başladığımızdan beri Süleymaniye ile ilgili düşüncelere katkıda bulunmaya çalıştık” diye konuştu.

“Şehrimize vizyon katacak, Türkiye’de ki tanıtımını sağlayacak bir proje”

Kayak merkezi için 4 milyon liralık bir meblağdan bahsedildiğini ve başlangıç için iyi bir rakam olduğunu kaydeden Vali Memiş, “Şehrimize vizyon katacak bir iş. İlimizin Türkiye’de ki tanıtımını sağlayacak bir iş. Süleymaniye Türkiye’deki popüler hoşgörü merkezlerinin üçüncüsü olacak Mardin ve Hatay’dan sonra. İsmini de Türkiye’nin ilk milli olimpiyat kayakçısı olan hemşehrimiz Muzaffer Demirhan’ın adını verdik. Eşzamanlı olarak Süleymaniye Mahallesindeki Suluhan butik otelinin de ihalesini yaptık. İkisini birlikte eşzamanlı yapıp bitireceğiz. Özel sektörün gelişmesini beklersek biz vatandaşımıza kaliteli hizmeti sunamayız. Beklersek vatandaşlarımızı cezalandırmış oluruz. Biz öncülük yapacağız, daha sonra özel sektör gereğini yapacak” şeklinde konuştu.

İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında katılımcılara bilgi veren Seyhan Muratoğlu ise kot farkı nedeniyle teknik olarak 900 metre uzunluğunda kurulabilecek telesiyej tesisinin yenisinin 2 milyon Avroya yakın olduğunu, bin 527 metreden başlayacak tesisin bin 690 metreye kadar çıkacağını ve 4’er kişilik 64 sandalyesiyle saatte bin 200 kişi taşıyabileceğini söyledi.

Tesise yakın bölgede bulunan Aygır Gölün kayak merkezi için büyük bir şans olduğunu dile getiren Muratoğlu, suni karlama sisteminin mutlaka kurulması gerektiğini belirterek sistemin avantajlarını ve teknik detaylarını anlattı.

Muratoğlu, Aygır Göl sayesinde Türkiye’de ilk kez bir kayak merkezinde pompasız, cazibeli sistemle suni karlama sistemi çalıştırılabileceğinin altını çizdi.

Toplantı eksik konuların görüşülmesi, teknik personel ve diğer ilgililerin görüşlerini belirtmesinin ardından son buldu.