Tanrıkulu yaşam mücadelesini kaybetti

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde geçtiğimiz pazar günü minibüsle çarpışan ve kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Köksal Tanrıkulu hayatını kaybetti.

Kent merkezinde uzun yıllardan beri oto yıkamacılığı yapan ve kentte sevilen bir isim olan 37 yaşındaki Tanrıkulu, kazanın ardından beyin kanaması, iç kanama ve kırıkları nedeniyle Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi yoğum bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Dün akşam saatlerinde günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek beyin ölümü gerçekleşen Tanrıkulu, Trabzon Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlanacak.

Üç çocuk babası olduğu öğrenilen Tanrıkulu'nun cenazesi kent merkezindeki Mordut Yeni Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Emirler Mezarlığında toprağa verilecek.

7 Ekim Pazar günü öğle saatlerinde Gümüşhane-Trabzon karayolunun Torul ilçesi Köprübaşı Mahallesi mevkiinde 34 BZ 0621 plakalı motosikletiyle ilerlerken turist taşıyan H. B. yönetimindeki 61 S 0769 plakalı minibüsle çarpışan Köksal Tanrıkulu kazada ağır yaralanmış, Gümüşhane Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilmişti.