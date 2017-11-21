Tarihi konak Turizm Lisesine uygulama birimi olacak

Vali Memiş, İl Genel Meclisi’nin devam eden Kasım ayı toplantılarına katılarak Meclis üyelerine konuyla ilgili düşüncelerini aktardı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan ve Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan’ın da hazır bulunduğu toplantıda Gümüşhane’ye değer katmak zorunda olduklarının altını çizen Vali Memiş, daha önce konakların satış kararı almalarına karşın alıcı çıkmadığını hatırlattı.

“Türkiye’de turizm lisesi olup da uygulama oteli olmayan birkaç ilden birisi Gümüşhane”

Limni Gölü Tabiat Parkı, Tomara Şelalesi Tabiat Parkı ve Karaca Mağarasına yıl içerisinde yaklaşık 300 bin kişinin geldiğini belirten Vali Memiş, “Böyle bir turizm potansiyeli var. Buna eleman yetiştiren tek kurum Zigana Turizm Meslek Lisesi. Türkiye’de turizm lisesi olup da uygulama oteli olmayan birkaç ilden birisi Gümüşhane. Özdenoğlu konağını bizden talep ediyorlar. Burayı işletelim, birinci sınıf ve ucuz hizmet verelim diyorlar. Devlet bütçesiyle de desteklendiği için kaliteli ve uygun hizmet verilecek. Ayrıca öğrenciler orada yetişecek” dedi.

“Şehre değer veren yerler üreteceğiz”

Konağı ‘Gümüş-Han’ da denileceğini ve orada Halk Eğitim Gümüş Atölyesi ve reyonunu koymayı planladıklarını ifade eden Vali Memiş, “Derdimiz para değil. Şehre değer veren yerler üreteceğiz. Taktir sizin, yetki sizin. Ben sizlere sadece bilgi arz ediyorum. Zamanında yapılmış bu konaklar. Şehre markalar gelsin, değerli isimler gelsin istiyoruz. Yapabiliyorlarsa bizim hemşehrilerimiz yapsın ama yapamıyorlarsa da 180 bin nüfusu cezalandırır gibi olmasınlar. Bir üst lige çıkmak istiyoruz. Biz birilerinin valisi mi olalım yoksa 180 bin nüfusun 320 köyün, 5 ilçenin valisi mi olalım” ifadelerini kullandı.

“Bu kentin eksikleri neyse bunlara kanalize oluyoruz”

Gümüşhane’de yaşayan insanların başka yerlere imrenmemelerini isteyen Vali Memiş, şöyle konuştu: “Bu kentin eksikleri neyse bunlara kanalize oluyoruz. Üniversite öğrencilerimiz artık Gümüşhane’de sosyal alan yok diyemezler. Bu aynı şekilde devam edecek. Hem ilçelerimizde hem il merkezimizde bu hizmetlerin gelmesinde büyük emeği olan Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Hükümetimizin bütün üyelerine, milletvekillerimize, daha önce emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, sizlere, muhtarlara, Özel İdare Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan ve ekibine çok teşekkür ediyorum.”

“Turizm vizyonu ve hedefi olan bütün illerde eğitim uygulama otelleri var”

Konuyla ilgili meclis üyelerine bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan da Turizm Lisesinin eğitim uygulamayla ilgili sıkıntıları olduğunu, işletmelere öğrenci göndermelerine rağmen arzu ettikleri noktada olmadıklarını belirterek, “Turizm vizyonu ve hedefi olan bütün illerde eğitim uygulama otelleri var. Kapasite ciddi manada arttı. Uygulama yapacağımız binamız yok. Özdenoğlu konağı Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine verilirse mahcup etmeyecek bir duyarlılıkla hareket edeceğimizi taahhüt ediyorum. Burada öğrencilerimiz uygulama alanına kavuşurken, bir taraftan da şehrimize ismini veren gümüş işlemeciliğiyle ilgili stant açarak satış reyonları da oluşturabiliriz. Bu noktada hem Bakanlığımızla okulun bir eklentisi olması nedeniyle ödenek talebi yapıp donanımının yenilenmesini de planlıyoruz. Hem mesleki eğitim adına hem de nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılama adına taşın altına elimizi koymaya hazırız” şeklinde konuştu.

Konunun önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.