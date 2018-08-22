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22 Ağustos 2018 14:57

Tatile giden aile kaza geçirdi: 2 ölü, 4 yaralı

Hatay’dan Trabzon Uzungöl’e gezmeye giden aile Gümüşhane-Kelkit karayolunda kaza yaptı.

Tatile giden aile kaza geçirdi: 2 ölü, 4 yaralı

22 Ağustos 2018 14:57

Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı, 2 kişi öldü.


Edinilen bilgiye göre, Mardinli olduğu ve Hatay’da ikamet ettiği öğrenilen Aydın Dağ, Kurban Bayramı tatili nedeniyle aile bireyleriyle birlikte Trabzon’un Çaykara ilçesinde bulunan Uzungöl’de tatil yapmak için 31 LP 561 plakalı kamyonetiyle yola çıktı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte Kelkit’ten Gümüşhane istikametine ilerlerken Pekün Dağı eteklerinde bulunan Ünlüpınar beldesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden Dağ’ın sürdüğü araç önce su hendeğine girdi, ardından da istinat duvarına çarparak durabildi.


Gümüşhane - Kelkit karayolunda meydana gelen kazada araçta bulunan sürücü Dağ’ın eşi Gönül ve Hiranur Dağ olay yerinde hayatını kaybederken, çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü Dağ ve diğer çocukları T., M. ve E. 112 Acil Servis ambulanslarıyla Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan E.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.




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