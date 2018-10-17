TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Sakaryaspor: 2

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta Gümüşhanespor evinde konuk ettiği Sakaryaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Burak Pakkan, Çağlar Mehmet Uludağ, Cengizhan Öztürk
Gümüşhanespor: Mesut Balkan, Kadir Arı, Tufan Kelleci (Alparslan Fidan dk. 62), Onur Yıldız, Azad Kevin Odabaşı, Oğuz Özden, Yunus Emre Yalçın, Faruk Öcal, Mehmet Cansın Çiçek, Şahin Aygüneş (Burak Demireğen dk. 46), Furkan Mızrak (Murat Kayalı dk. 57)
Teknik Direktör: Ziya Doğan
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu (Umut Sözen dk. 88 ?), Oğuz Kocabal, Berk İsmail Ünsal (İlyas Çakmak dk. 85 ?), Ferhat Yazgan, Ümit Yasin Arslan (Burak Bekaroğlu dk. 79), Dilaver Güçlü, Zahit Fındık, Ferit Erişçi, Berkay Can Değirmencioğlu
Teknik Direktör: İsmail Ertekin
Goller: Berkay Can Değirmencioğlu (dk. 37), Berk İsmail Ünsal (dk. 55) (Sakaryaspor)
Kırmızı Kart: Yunus Emre Yalçın (dk. 75) (Gümüşhanespor)
Sarı Kartlar: Onur Yıldız (Gümüşhanespor), Dilaver Güçlü, Umut Sözen (Sakaryaspor)