TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Sakaryaspor: 4

Lig Play-Off yarı final ilk müsabakasında Gümüşhanespor evinde konuk ettiği Sakaryaspor’a 4-1 mağlup oldu.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay xx, Salih Zafer Kurşunlu xx, Fırat Arıkan xx, Ziya Şakar xx, Musa Sinan Yılmazer xx, Serhat Mermer xx (Dilaver Güçlü dk. 66 xx), Benjamin Fuchs xx (Taner Koç dk. 30 xx), Kağan Söylemezgiller xx, Muharrem Doğan xx, Zahit Fındık xx (Furkan Yaman dk. 46 xx), Berk İsmail Ünsal xx
Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı xx, Serdar Ümit Deniz xx, Ramazan Çevik xx (Cem Ekinci dk. 58 xx), Beykan Şimşek xx, Ferhat Yazgan xx, Cenk Kaplan xx, Karahan Yasir Subaşı xx, Talha Mayhoş xx (Yunus Emre Yalçın dk. 77 xx), Mahir Sağlık xx (Batuhan Karadeniz dk. 82 ?), Tufan Kelleci xx, Burak Bekaroğlu xx
Goller: Muharrem Doğan (dk. 53) (Gümüşhanespor), Mahir Sağlık (dk. 14 ve 55), Yunus Emre Yalçın (dk. 87), Batuhan Karadeniz (dk. 90) (Sakaryaspor),
Sarı Kartlar: Ziya Şakar (Gümüşhanespor), Burak Bekaroğlu, Serdar Ümit Deniz, Yunus Emre Yalçın (Sakaryaspor)