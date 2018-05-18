Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 17:58

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Sakaryaspor: 4

TFF 2.

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Sakaryaspor: 4

18 Mayıs 2018 17:58

Lig Play-Off yarı final ilk müsabakasında Gümüşhanespor evinde konuk ettiği Sakaryaspor’a 4-1 mağlup oldu.



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx


Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay xx, Salih Zafer Kurşunlu xx, Fırat Arıkan xx, Ziya Şakar xx, Musa Sinan Yılmazer xx, Serhat Mermer xx (Dilaver Güçlü dk. 66 xx), Benjamin Fuchs xx (Taner Koç dk. 30 xx), Kağan Söylemezgiller xx, Muharrem Doğan xx, Zahit Fındık xx (Furkan Yaman dk. 46 xx), Berk İsmail Ünsal xx


Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı xx, Serdar Ümit Deniz xx, Ramazan Çevik xx (Cem Ekinci dk. 58 xx), Beykan Şimşek xx, Ferhat Yazgan xx, Cenk Kaplan xx, Karahan Yasir Subaşı xx, Talha Mayhoş xx (Yunus Emre Yalçın dk. 77 xx), Mahir Sağlık xx (Batuhan Karadeniz dk. 82 ?), Tufan Kelleci xx, Burak Bekaroğlu xx


Goller: Muharrem Doğan (dk. 53) (Gümüşhanespor), Mahir Sağlık (dk. 14 ve 55), Yunus Emre Yalçın (dk. 87), Batuhan Karadeniz (dk. 90) (Sakaryaspor),


Sarı Kartlar: Ziya Şakar (Gümüşhanespor), Burak Bekaroğlu, Serdar Ümit Deniz, Yunus Emre Yalçın (Sakaryaspor)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GÜMÜŞHANE HABERLERİ
GÜMÜŞHANE HAVA DURUMU
26
°
C
  • Cumartesi
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç