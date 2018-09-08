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TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Samsunspor: 1

lig, Beyaz grupta Gümüşhanespor evinde konuk ettiği Samsunspor’la 1-1 berabere kaldı.




Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Adem Sarıtaş, Aykut Küçük, Mehmet Öcal


Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Muharrem Doğan, Fırat Arıkan, Yusuf Kılıç, Serdar Ümit Deniz (Hüseyin Altuğtaş dk.74), Hüseyin Çolak, Musa Sinan Yılmazer (Şahin Aygüneş dk.65), Kadir Arı, Tufan Kelleci (Fatih Kamacı dk.83), Oğuz Özden, Yunus Emre Yalçın


Yedekler: Mesut Balkan, Burak Demireğen, Murat Kayalı, Raif Gündoğdu


Teknik Direktör: Ziya Doğan


Samsunspor: Furkan Köse, Ercan Yazıcı, Savaş Yılmaz, İrfan Başaran, İlyas Kubilay Yavuz (Okan Dernek dk.85), Erhan Şentürk (Muhammet Beşir dk.68), Şahin Şafakoğlu, Erhan Kartal, Canberk Dilaver, Çağrı Ortakaya, Samet Asatekin (Enes İslam İlkin dk. 59)


Yedekler: Ahmet Altın, Oğuz Gürbulak, Nuri Terliksiz, İshak Doğan


Teknik Direktör: Taner Taşkın


Goller: Hüseyin Çolak (dk.86) (Gümüşhanespor), İlyas Kubilay Yavuz (dk.66) (Samsunspor),


Sarı Kartlar: Hüseyin Çolak, Yusuf Kılıç, Yunus Emre Yalçın (Gümüşhanespor), Şahin Şafakoğlu, Ercan Yazıcı, Furkan Köse (Samsunspor)

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