TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Sancaktepe Belediyespor: 1

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, evinde karşılaştığı Sancaktepe Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Lig başladığından beri sahasında 6. maçına çıkan Gümüşhanespor, henüz galibiyetle tanışamadı.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Selim Özen, Onur İçyer, Abdulkadir Döner

Gümüşhanespor: Mesut Balkan, Muharrem Doğan, Mehmet Menderes Önkuzu (Yunus Emre Yalçın dk. 57), Serdar Ümit Deniz, Hüseyin Çolak, Kadir Ari, Tufan Kelleci, Murat Kayalı, Oğuz Özden (Faruk Öcal dk. 6) , Mehmet Cansın Çiçek, Şahin Aygüneş (Cengiz Biçer dk. 79)

Sancaktepe Belediyespor: Emre Satılmış, Rahmi Muhammet Akyazı, Onur Alkan (Oğuzhan Kaylesiz dk. 77), Melik Derin (Alparslan Demir dk. 60), Alaattin Hamza Ok, İrfan Akgün, Recep Burak Yılmaz, Muharrem Cinan, Erbay Eker, Oğuzhan Acar, İsmail Düzgün (Berke Yılmaz dk. 90 ?)

Goller: Şahin Aygüneş (dk. 66) (Gümüşhanespor), Alaattin Hamza Ok (dk. 81 pen.) (Sancaktepe Belediyespor)

Kırmızı kart: Mesut Balkan (dk. 78) (Gümüşhanespor)

Sarı kartlar: Onur Yıldız, Hüseyin Çolak (Gümüşhanespor)