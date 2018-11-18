TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 2 - Ankara Demirspor: 2

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, evinde karşılaştığı Ankara Demirspor'la 2-2 berabere kaldı.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Hasbi Dede, Suha Adıyaman, Serdar İla
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Serdar Ümit Deniz, Hüseyin Çolak, Musa Sinan Yılmazer (Yunus Emre Yalçın dk. 60), Kadir Ari, Tufan Kelleci, Fatih Kamacı (Mehmet Menderes Önkuzu dk. 46), Murat Kayalı, Faruk Öcal (Raif Gündoğdu dk. 86 ?), Mehmet Cansın Çiçek, Şahin Aygüneş
Ankara Demirspor: Emre Selen, Çağatay Çeken, Hüseyin Teker, İsmail Hacıhafızoğlu, Enis Çeliksu (Barış Alper Yılmaz dk. 77), Umut Aslan, Hakan Turan (Burak Cengiz dk. 86 ?), İbrahim Sürgülü, Serkan Özdemir, Serkan Gürses, Orhan Gülle (Alican Tez dk. 77)
Goller: Serdar Ümit Deniz (dk. 87 pen.), Mehmet Cansın Çiçek (dk. 90) (Gümüşhanespor), Hüseyin Teker (dk. 22), Enis Çeliksu (dk. 43) (Ankara Demirspor)
Kırmızı kart: Emre Selen (dk. 82) (Ankara Demirspor)
Sarı kartlar: Şahin Aygüneş, Mehmet Menderes Önkuzu, Tufan Kelleci (Gümüşhanespor), Hakan Turan, Çağatay Çeken, İbrahim Sürgülü (Ankara Demirspor)