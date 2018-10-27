TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 2 - Niğde Anadolu Futbol Kulübü A.Ş: 2

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında Niğde Anadolu Futbol Kulübü A.Ş ile karşılaştı. İlk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Stat: Yenişehir Stadyumu
Hakemler: Hamit Basık, Nurettin Dinçer Demir, Şeyhmus Baysal
Gümüşhanespor: Mesut Balkan, Fırat Arıkan (Fatih Kamacı dk. 58), Hüseyin Çolak, Musa Sinan Yılmazer (Mehmet Menderes Önkuzu dk. 21), Kadir Arı, Tufan Kelleci, Azad Kevin Odabaşı, Murat Kayalı, Faruk Öcal (Serdar Ümit Deniz dk. 51), Mehmet Cansın Çiçek, Şahin Aygüneş
Niğde Anadolu Futbol Kulübü A.Ş: Kadem Burak Yaşar, Yusuf Yalçın Arslan, Enis Durak, İsmail Güven (Arda Hilmi Şengül dk. 82 ?), Süleyman Güneş, Olcay Turhan (Cabir Coşar dk. 76), Musa Caner Aktaş (Mehmet Gürkan Öztürk dk. 82 ?), Gökcan Gelmen, Mert Çakar, Alper Kadir Duruk, Taner Yılmaz
Goller: Enis Durak (dk. 36), Süleyman Güneş (dk. 45) (Niğde Anadolu Futbol Kulübü A.Ş.), Fatih Kamacı (dk. 65), Şahin Aygüneş (dk. 74) (Gümüşhanespor)
Sarı Kartlar: Azad Kevin Odabaşı, Fatih Kamacı, Tufan Kelleci (Gümüşhanespor), Olcay Turhan, Mert Çakar, Gökcan Gelmen (Niğde Anadolu Futbol Kulübü A.Ş.)