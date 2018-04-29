Diğer
Kategoriler
29 Nisan 2018 17:29

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 3 - Nazilli Belediyespor: 1

TFF 2.

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 3 - Nazilli Belediyespor: 1

29 Nisan 2018 17:29

Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Gümüşhanespor, ligde sahasındaki son maçta konuk ettiği Nazilli Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.


Hafta içinde yaptığı basın toplantısında tüm Gümüşhanespor sevdalılarını tribünlere ve dağlara davet eden Ziya Doğan’ın bu davetine icabet eden taraftarlar, tüm tribünleri doldururken stadyumun etrafındaki dağlar da seyircilerle doldu.



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Çağdaş Altay xx, Alper Uslu xx, Anıl Usta xx


Gümüşhanespor: Hasan Akınay xx, Recep Yılmaz xx, Fırat Arıkan xx (Yiğitcan Gölboyu dk. 86 ?), Ziya Şakar xx, Furkan Yaman xx (Melih Gökçek dk. 67 x), Musa Sinan Yılmazer xx, Oktay Delibalta xx, Serhat Mermer xx (Murat Kayalı dk. 72 xx), Benjamin Fuchs xx, Mehmet Cansın Çiçek xx, Zahit Fındık xx


Nazilli Belediyespor: Onur Bulut xx, Mehmet Ersavaş xx, Berkay Öztuvan xx, Mazlum Demir xx, Osman Berkay Özçelik xx (Hüseyin Bülbül dk. 72 xx), Serdar Eylik xx, İlter Ayyıldız xx, Hakan Turan xx (Mert Çakar dk. 46 xx), Ali Say xx (Samet Bülbül xx), Onur Karakabak xx, Mert Çarpar xx


Goller: Furkan Yaman (dk. 4 ve 28), Musa Sinan Yılmazer (dk. 64) (Gümüşhanespor), İlter Ayyıldız (dk. 59) (Nazilli Belediyespor)


Sarı Kartlar: Ziya Şakar, Oktay Delibalta (Gümüşhanespor), Mazlum Demir, Mert Çakar (Nazilli Belediyespor)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GÜMÜŞHANE HABERLERİ
GÜMÜŞHANE HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç