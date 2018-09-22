TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 3 - Sarıyer: 3

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta Gümüşhanespor evinde karşılaştığı Sarıyer ile 3-3 berabere kaldı.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Gökçen Öztürk, Serdar Soydan, Abdülhamit Söyler
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Muharrem Doğan, Fırat Arıkan, Yusuf Kılıç, Serdar Ümit Deniz (Fatih Kamacı dk. 86 ?), Hüseyin Çolak, Kadir Arı, Burak Demireğen, Murat Kayalı, Oğuz Özden (Mehmet Cansın Çiçek dk. 79), Hüseyin Altuğ Taş (Mehmet Menderes Önkuzu dk. 61)
Sarıyer: Ali Türkan, Feyyaz Belen, Yaser Yıldız, Nuri Fatih Aydın (Kerem Çalışkan dk. 90+3 ?), Alim Harlak (Ali Kuçik dk. 58), Özgür Çelik, Abdullah Karmil, Hüseyin Bak, Ozan Solak, Adem Koçak, Bertul Kocabaş (Abdullah Topkara dk. 58)
Goller: Kadir Arı (dk. 3 ve 45) Fırat Arıkan (dk. 90) (Gümüşhanespor), Ali Kuçik (dk. 69) Yaser Yıldız (dk. 61) Abdullah Topkara (dk. 90+2) (Sarıyer)
Kırımızı Kartlar: Muharrem Doğan (Gümüşhanespor), Abdullah Karmil (Sarıyer)
Sarı kartlar: Feyyaz Belen, Hüseyin Bak (Sarıyer), Fırat Arıkan, Hüseyin Çolak, Kadir Arı (Gümüşhanespor)