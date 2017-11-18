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18 Kasım 2017 15:09

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 3 - Zonguldak Kömürspor: 2

TFF 2.

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 3 - Zonguldak Kömürspor: 2

18 Kasım 2017 15:09

Lig Beyaz Grup’ta Gümüşhanespor, sahasında Zonguldak Kömürspor’u 3-2 mağlup etti.



Stad: Yeni Şehir


Hakemler: Ali Karatutlu xx, Musa Murat Emre xx, Mustafa Onur Özgenç xx


Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay xx, Fırat Arıkan xx, Furkan Yaman xx, Serhat Mermer xx, Kaan Söylemezgiller xx, Servan Taştan xx (Onur Okan dk. 44 xx), Muharrem Doğan xx, Ersel Aslıyüksek xx (Mehmet Menderes Önkuzu dk. 82 ?), Mehmet Cansın Çiçek xx, Ramazan Işık xx, Dilaver Güçlü xx (Melih Ağa dk. 86 ?)


Zonguldak Kömürspor: Sinan Ören x, Ercan Coşkun xx (Ertan Koç dk. 88 ?), Kamil İçer x, Şevket Güngör xx, Hasan Küçcük x, Okan Eken xx, Onur Eriş x, Hüseyin Yılmaz x (Ekrem Sarıçam dk. 66 x), Cem Sultan x (Semih Beyaz dk. 66 xx), Reşo Akın xx, Mert Caymaz xx


Yedekler: Cantuğ Temel, Cömert Kandemir, Ali Kemal Özkan, Sabri Ege Ömür


Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz


Goller: Hüseyin Yılmaz (dk. 3 k.k), Fırat Arıkan (dk. 32), Furkan Yaman (dk. 56) (Gümüşhanespor), Onur Eriş (dk. 24 pen. ve dk. 87 pen.) (Zonguldak Kömürspor)


Kırmızı kartlar: Hasan Hüseyin Akınay (dk. 84), Onur Eriş (dk. 75) (Zonguldak Kömürspor)


Sarı kartlar: Hasan Hüseyin Akınay, Kaan Söylemezgiller, Furkan Yaman (Gümüşhanespor), Onur Eriş, Cem Sultan, Okan Eken (Zonguldak Kömürspor)




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