lig, Beyaz Grubun lideri Gümüşhanespor’un yeni teknik direktörü Ahmet Yıldırım, sezon sonunda şampiyonluk kupasını Gümüşhane’ye getireceklerini söyledi.

Bülent Üstüner, Gökhan Kolomoç, Emin Sarı’dan oluşan ekibiyle Gümüşhanespor’un Tekke köyünde bulunan tesislerinde basın açıklaması düzenleyen Yıldırım, hafta sonu takımın başında çıktığı ilk maçında Kahramanmaraşspor karşısında aldıkları 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

“Oyunsal olarak biraz daha kendimizi geliştirmemiz gerekiyor”

Galibiyete rağmen oyunsal anlamda biraz daha kendilerini geliştirmeleri gerektiğine değinen Yıldırım, “Hedef doğrultusunda giden bir takımın içeride ve dışarıda kazanması gerekiyor. Kazanamasa da kaybetmemesi gerekiyor. Oyuncularımıza en azından bunu kısa bir zamanda aşılamaya çalıştık. Bizim nasıl çalıştığımızı anlattık. Güzel bir ortam var. Oyuncular arasında güzel bir arkadaşlık var. Bunu daha iyi yere getirebilmek saha içerisindeki arkadaşlığı ve mücadeleyi en iyi seviyeye getirebilmek için geldik” dedi.

Son iki yıldır finalden dönen takımı sezon sonunda play-offlara kalmadan şampiyon yapmaya geldiklerini fakat bu sürecin zorlu olduğunun farkında olduklarını dile getiren Yıldırım, “Özellikle ikinci yarı oynanacak olan maçlar çok zor. Devre arasında iyi çalışıp inşallah iki senedir üzen, beklentileri karşılayamayan bir takımı hedefe ulaştırırız” şeklinde konuştu.

“Kolay maç değildi”

Kahramanmaraş maçını değerlendiren Yıldırım, her takımın lider takıma karşı çok daha farklı oynadığını belirterek, şunları söyledi: “Bizde bunun bilinci içerisindeydik. İlk 15 dakika içerisinde istediğimiz oyunu sahaya yansıtabildik pas ve topa sahip olma anlamında. Oyunsal anlamında istediklerimiz yerine getirmekte zorlandık. Kolay maç değildi. Belki Urfa maçından daha zor bir maçtı.”

“Eğer şampiyon olmak istiyorsak kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz”

Takımda 7 oyuncunun sakatlıktan dolayı eksik olduğunu hatırlatan Yıldırım, sahaya çıkan oyuncuların ellerinden gelen herşeyi yapmak mecburiyetinde olduğunun altını çizerek, “Biz burada hem bu iyi arkadaşlığın karşısında iyi bir rekabet ortamı hazırlamak istiyoruz. Çünkü her oyuncuya ihtiyacımız var. Her oyuncu oynadığı zaman formayı kaptığında bırakmamak zorunda. Hiçbir oyuncu yedek kalmak istemez. Bu yüzden de oynayan oyuncuların en üst seviyede performans alması lazım. Eğer şampiyon olmak istiyorsak ki çok istiyoruz kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz. Bir defa bunu her oyuncunun ve şehrin bilmesi lazım. Urfa maçında da hem mücadele anlamında hem oyunsal anlamında çok daha iyi oynayacağız ve inşallah kazanacağız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“İki senedir üzülen taraftarı bu sene üzmek istemiyoruz”

Lider takımın seyircisinin sonsuz desteğine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Yıldırım, “İnşallah iki senedir üzülen taraftarı onların desteğinin daha fazla olmasıyla bu sene üzmek istemiyoruz” diyerek taraftarlarını tribüne davet etti.

“Seyir zevki yüksek oyun hedefliyoruz”

Hem defansif hem hücumsal anlamda çok iyi olmak gerektiğini kaydeden, sahada taraftarına, rakibe, oynayan oyuncularını kendine güven aşılayan, iyi oynadığını gösteren, mücadele eden, oyunu hiçbir zaman bırakmayan, topa sahip olan bir takım hüviyetinde bulunmak istediklerini dile getiren Yıldırım, bunu üst seviyeye taşımaları halinde hem seyir zevkinin çok yüksek olduğunu hem de sonucu ulaşıldığını belirtti.

“Gümüşhanespor çok kaliteli bir kadroya sahip”

Gümüşhanespor’un üst liglerden gelen ve mevcut ligin iyi oyuncularına sahip kaliteli bir kadrosuna sahip olduğunu belirten Yıldırım, “Urfa maçı biraz daha mücadele anlamında iyi olması gerekiyor. Saha içerisindeki anlayışımız topa sahip olan ve seyir sevki yüksek olan futbolu sahaya yansıtabilmek. İnşallah bunu yaparız. Ben PTT’de başarılı bir hoca olup tekrar süper lige gidip orada hocalık yapmak istiyorum. Bunu 1,5 sene önce Erzurum’da yakaladık. Orada kalamadık. Burada yönetim bize karşı, oyunculara karşı çok iyi niyetli ve samimi. Burada inşallah şampiyon olursak konuşup anlaşırsak inşallah devam edersek olur. Nasip burasıymış. İnşallah burada PTT’de çalışırız. Bizim hedefimiz küçük değil. Hem kurumsallaşmak hem de hoca olarak gelebileceğimiz en iyi yere gelmek hedefimiz” diye konuştu.

“Başka şeylerle değil sadece işimizle uğraşan bir ekibiz”

Ekip olarak, oyuncular olarak, yöneticiler olarak, taraftarlar olarak samimi olduklarını, yalanla işlerinin olmadığını kaydeden Yıldırım, “Biraz hocalık tarafımız farklı bizim. Bizim gönlümüzden ne geçiyorsa ağzımızdan o çıkıyor. Başka şeylerle değil sadece işimizle uğraşan bir ekibiz. O yüzden de bu zamana kadar başarılı olduk ekip olarak, bundan sonra da nasipse olacağız diye düşünüyorum. Bu kadar samimi ortam başarılı olmayı hak ediyoruz” dedi.

“Önemli olan maç kaybetmemek”

Sabrın herşeyin ilacı olduğunu belirten ve önemli olanın maç kaybetmemek olduğunu yineleyen Yıldırım, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: “Deplasmanda veya içerde zor maçlarda kaybetmeden berabere bitirirsek bir puan almış oluruz. Bir puan bile bizim için çok değerli. Hele ki ligin ikinci yarısında. Biz Allah nasip ederse şampiyon olacağız diye düşünüyorum. Ama bunu diğer takımlarda düşünüyor. Bu yarışta ara kolay kolay açılmayacak. Önemli olan maç kaybetmemek. Ben herkesten sabır bekliyorum. Nasipse sezon sonunda o kupayı buraya getirdiğimizde herkese göstermiş oluruz.”