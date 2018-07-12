Tomara Şelalesinde çalışanlara kaliteli hizmet eğitimi verildi

Tomara Şelalesinde suyun muhteşem seramonisini izlemek ve dinlemek için bölgeye gelen yüzbinlerce kişinin tüm ihtiyaçları düşünülerek yapılan planlama sonucunda faaliyete geçen tesiste hizmet kalitesinin artırılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu bağlamda restoran kısmında hizmet veren çoğunluğu üniversite mezunu 33 personele yönelik gerçekleştirilen eğitim programıyla ziyaretçilerin tesise gelişinden gidişlerine kadar olan her aşamada birinci sınıf kaliteli hizmet anlayışı anlatıldı.

Tesisin işletmecisi Baki Kara tarafından Gümüşhane Üniversitesinden konuyla ilgili destek talebinde bulunmasının ardından üniversite-sektör işbirliği kapsamında eğitim Türkiye’de konusunda en yetkin isimlerden olan Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalında görevli ve bugüne kadar çok sayıda kitap çıkararak bu konuda eğitimler düzenleyen Doç.Dr. Taşkın Kılıç tarafından gerçekleştirildi.

Eğitime Kara’nın kendisi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmaların ardından daha kullanışlı hale ve modern bir görünüme kavuşan tesiste 300 kişinin aynı anda yemek yiyebileceği restoran ve oyun ortamlarında görev yapan personel katıldı.

Bölgenin en önemli turizm destinasyonlarından birisi olan Tomara Şelalesinde adına yakışır bir hizmet politikası olduğunu ve çalışanların çoğunun bu konuda eğitimli ve üniversite mezunu olduğunu kaydeden Kılıç, “Tesiste üst düzey personelle hizmet veriliyor. Üniversite-sektör işbirliği kapsamında talep edilen eğitimde personele kaliteli hizmet nasıl verilir, müşteri ilişkilerinde kaliteli hizmet nasıl sunulur, müşteriye yaklaşım, müşteriye zamanında hizmet vermek, standartlaşmak, temizlik, müşteri ilişkilerinde kalite bağlamında ürünlerin hazırlanmasından hesap ödenmesi aşamasına kadar müşteriyle olan tüm kısımlarla ilgili eğitim verdik” dedi.

Hitap şekillerinden sunumlara kadar müşteriye profesyonel yaklaşımı anlattıklarını belirten Kılıç, Tomara Şelalesi Tabiat Parkında birinci sınıf kalitede karşılama ve hizmet anlayışı olacağını söyledi.

Genç işletmeci Baki Kara ise eğitimlerin devam edeceğini belirterek, eğitim talebine destek ve katkıları için Rektör Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek ve Doç.Dr. Taşkın Kılıç nezdinde tüm Gümüşhane Üniversitesi camiasına teşekkür etti.

Amaç ve hedefleri doğrultusunda ilerlemeye gayret ettiklerini kaydeden Kara, “Restoranımızda göreve başlayan şefimizin pratik eğitimlerin haricinde kaliteyle ilgili akademisyenlerimizden de destek istedik. Personelimizin hizmet kalitesini maksimum seviyeye ulaştırmak istiyoruz. Mükemmeliyetçi bir çizgiye ulaşmaya çalışıyoruz. Bizim hizmet kalitemiz iyi diyerek durmayacağız. Sürekli daha iyi nasıl olabilirizin peşinde olacağız. Eğitimlerimizin birinci hedefi de bu” diye konuştu.

Bu tür eğitimlere ara vermeden devam edeceklerini dile getiren Kara, büyüleyen görüntüler oluşturan, meydana getirdiği vadide yeşillikler içinde köpük şeklinde akan suyun oluşturduğu sesin kuş sesine karıştığı Tomara Şelalesinde bu yıl ki hedefleri olan en az 200 bin yerli ve yabancı turiste en iyi hizmeti vermek istediklerini sözlerine ekledi.