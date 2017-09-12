Torul Kalesi’nin cam seyir terası ihale edildi

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde şehre hakim bir zirvede bulunan ve tarihi İpek Yolu üzerindeki Torul Kalesi’nin turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalar son dönemde hız kazandı. Yalçın bir kayanın üzerinde yer alan ve Orta Çağ’da yapıldığı, Fatih Sultan Mehmet döneminde ise Osmanlı topraklarına katıldığı bilinen savunma ve gözetleme amaçlı olan kalenin etrafı B Tipi Mesire alanı olarak ilan edilmişti.

Torul Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan ve kamunun da destek verdiği çalışmaların ardından 1 metrekare düz alanı bulunmayan bölgede 2 bin 500 metrekare alan elde edildi. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, Torul Orman İşletme Müdürlüğü ise Torul Kalesi B Tipi Mesire alanına cam seyir terası yapımı ihalesini tamamladı.

Torul Orman İşletme Müdürlüğünce tarihi Torul Kalesinde yapımına başlanılacak olan cam seyir terası, kaya birleşimi noktasından 10 metre uzunlukta ve 85 metrekare alana sahip olacak. 240 metrelik irtifasıyla Türkiye’nin en yüksek cam seyir teraslarından birisi olacak çalışma için altyapı hazırlıkları son aşamaya geldi.

Konuyla ilgili soruları cevaplandıran Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, Torul Kalesi’nin bulunduğu zirvede bu yıl altyapı çalışmalarını bitirerek önümüzdeki yıl alanda restoran yapımını tamamlamayı planladıklarını söyledi.

"Kaleye ilk gittiğimizde 1 metrekare bile alan yoktu" diyen Başkan Köroğlu, B tipi mesire alanı ilan edilen bölgede Milletvekili Cihan Pektaş’ın katkılarıyla cam seyir terasının ihale edildiğini, bugün itibariyle de cam seyir terasının alt betonlarını belediye olarak bitirdiklerini, daha sonra çelik kirişlerin montajından sonra cam terasın yerine konulacağını söyledi.

"Türkiye’nin en yüksek direkli en büyük bayrağını oraya dikeceğiz inşallah"

Vatandaşların oturabileceği geçici olarak 4 adet kamelyayı alana yerleştirdiklerini, cam seyir terasının yanında da otantik bir restoran müştemilatı olabilecek güzel bir alan tespit ettiklerini dile getiren Köroğlu, "Cam seyir terasının giriş kısmının duvarını yapıp onun üzerine Zigana Tüneli’nin çıkışından görülecek Torul Kalesi görseli ve Türkiye’nin en yüksek direkli en büyük bayrağını oraya dikeceğiz inşallah. Her yerden bakıldığında ’ben buradayım’ diyen bayrak ve onun altında tarihi Torul Kalesi yazısı görünecek. Bu yıl bunları yetiştireceğiz" dedi.

Önümüzdeki yıl da restoran projesini hayata geçirmeyi planladıklarına değinen Köroğlu, "Kafeterya ve restoran içeren 2 katlı bir yapı planlıyoruz. Belediye olarak cam seyir terasını biz işletmeyi düşünüyoruz. Diğerlerini Türkiye’de seyahat acenteleriyle anlaşması olan ve turizm sektöründe söz sahibi olan şirkete verip işleteceğiz" diye konuştu.

"Kalenin elektrik ve içme suyu sorunu çözülüyor"

Kalenin enerji sorunu çözümü için ilgili firmanın ihalesini yaptığını ve direklerin alana geldiğini ifade eden Köroğlu, "Beton direkler önceki gün geldi. Muhtemelen 1,5 ay içinde kaleye elektriği ulaştıracağız, yol aydınlatmasını da tamamlayacağız. İçme suyunu da Tufaniye Mahallesi’ndeki depodan aktaracağız. Şuanda geçici olarak depo yaptık. Hiçbir şey olmamasına rağmen her hafta sonu oraya 50-60 tane araç geliyor" ifadelerini kullandı.

"Yıllık en az 100 bin turist hedefliyoruz"

Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki cam seyir terası ve restoran bittiğinde yıllık en az 100 bin turist hedefinde olduklarını, zirvede sadece cam terasın değil sosyal dokuların da olacağını ve bu şekilde ilerleyen günlerde birçok düğüne de bölgenin ev sahipliği yapacağını düşündüklerini kaydeden Köroğlu, "Cam terasın üzerine çıkanlar ayaklarının altında 240 metrelik boşluğa bakacak. Bu rakam Türkiye’nin en yükseklerinden birisi" dedi.

"Sanayi sitesinden kaleye yürüyüş yolları ve restorasyon projesi de hazır"

Kalenin tarihiyle ilgili çok sayıda rivayet olduğunu kaydeden Köroğlu, "Elimizde devletin kabul gördüğü belgemiz yok. Şuanda çok fazla rivayetler var. Kaleyle ilgili restorasyon projesi de hazırlanıyor. Sanayiden kaleye merdivenlerle yürüme çıkılacak. Kalede restorasyon yapılacak. Seyir terasına yürüyüş yolu projemiz ihale edildi. Bu hafta içinde proje gelecek daha sonra kurula gidecek. Daha sonra kalenin restorasyonu ve yürüyüş yolları için ödenek isteyeceğiz. İlerleyen süreçte ilçe merkezinden kaleye teleferik ve bölgeye Harşit Çayı’ndan taşınacak suyla yapay şelale de düşünülebilir" şeklinde konuştu.