Torul’da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

Yağmur yağışıyla başlayan ve ardından soğuk havanın da etkisiyle dolu yağışına dönerek 30 dakika boyunca etkili olan yağış özellikle Çit Deresi vadisini vurdu. Vadide yer alan başta Altınpınar köyü olmak üzere çok sayıda köyde etkili olan yağış sellere neden olurken, dolu yağışı vatandaşların sebze ile meyvelerinde zarara neden oldu.

Hasar tespit çalışmaları başladı

Yağışın ardından Torul İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri zarar tespit çalışmalarına başlarken tarım sigortası yaptırmayan vatandaşların mağdur olacağı kaydedildi. Yetkililer, tarım sigortasını büyükten küçüğe her üreticinin mutlaka yaptırması gerektiğini, mevsimsel değişiklikler nedeniyle her türlü zararın bu sigorta tarafından karşılanabileceği üstelik sigorta masraflarının yarısının da devlet tarafından karşılandığını belirterek, üreticileri bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

Tarihi köprünün üzerinden akan sel kayıt altında

Diğer yandan ilçe merkezinde de etkili olan dolu yağışıyla birlikte restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Torul köprüsü de selden etkilendi. Yağışın caddelerde biriktirdiği su kütleleri köprünün üzerinden köpüklü şekilde akınca ortaya ilginç bir manzara çıktı. Bu görüntüyü cep telefonuyla kayıt altına alan bir vatandaşların sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler sıklıkla paylaşılıyor.